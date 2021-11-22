Dupla Franklin e Hiltinho é campeã mundial em torneio realizado na praia de Copacabana

A dupla Franklin e Hiltinho conquistou neste domingo (21) o título Mundial da modalidade. Na decisão do World Footvolley, realizada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), os alagoanos, que não perderam nenhum set nas cinco partidas disputadas, venceram Renan e Felipe por 2 a 0 (15 a 11 e 15 a 08).- Esse título vai ficar marcado. Antes de fazer dupla com o Franklin, eu já tinha conquistado esse prêmio três vezes. Mas, pelo momento que a gente vem passando juntos, esse é o mais especial. Desde 2018 jogamos juntos e vínhamos buscando o alto nível a cada campeonato. Agora é desfrutar deste momento, que coroa este ano que ganhamos tudo que disputamos. Também não é qualquer dia que se conquista um título Mundial - disse Hiltinho.

Além das quatro duplas brasileiras, que compunham o grupo A, o torneio internacional também contava com paraguaios, israelitas, argentinos e portugueses, representantes do Grupo B. Na campanha do título, Franklin e Hiltinho venceram as cinco partidas disputadas. Na fase de grupos, diante de Renan e Felipe, Vinicius e Paraná, e Bello e Juninho. Já na semifinal, os alagoanos passaram pelos paraguaios Esteban e Chorei.

- Nossa campanha foi impecável. Nosso grupo, que contava com as melhores duplas do Brasil, era muito complicado. Conseguimos encerrar o torneio com vitória em todas as partidas, e isso é algo que nos deixa realizados. Lutamos muito para chegar até aqui e vamos em busca de muito mais. Esse foi meu primeiro título Mundial. Tenho de aproveitar este momento - afirmou Franklin.

Após o título, os atletas voltam à disputa do TAFC, torneio que a dupla conquistou com duas etapas de antecedência no último dia 07. A edição, que será disputada do dia 03 a 05 dezembro, terá como sede a cidade de Niterói.Agora, o título Mundial se juntará à seleta prateleira de conquistas da dupla. No total, Franklin e Hiltinho conquistaram 27 prêmios juntos. Dentre eles, seis TAFC’s, cinco Campeonatos Brasileiros e três Mikasas Open.