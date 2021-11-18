Dupla Franklin e Hiltinho busca o título mundial de futevôlei no RJ

Após conquistarem o título da temporada do TAFC, o principal circuito de futevôlei do Brasil na atualidade, Franklin e Hiltinho, buscam agora a conquista inédita do Mundial da modalidade, que será realizado entre os dias 19 e 21 de novembro, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.- Estou muito animado para essa disputa do Mundial. Particularmente, tenho grandes conquistas em meu currículo, mas está faltando um Mundial nele. Irei disputar o torneio ao lado de um grande atleta, que já conquistou este título três vezes, e os nossos últimos resultados juntos nos deixam muito confiantes para a disputa desta competição - disse Franklin.

A competição será dividida em dois grupos. A chave A contará apenas com duplas brasileiras. Além de Franklin e Hiltinho, Vinicius e Paraná, Felipinho e Renan, e Bello e Juninho também disputarão o Mundial. Enquanto isso, o Grupo B terá paraguaios, argentinos, portugueses e israelitas. As duas melhores duplas de cada chave avançam às semifinais.

Franklin e Hiltinho chegam com moral para a disputa do campeonato. No início de novembro, a dupla conquistou a 27ª etapa do TAFC, realizada em Paulínia (SP). A conquista da edição confirmou o título, com duas etapas de antecedência, da temporada do torneio.

- Chegamos para a disputa do Mundial com a confiança bem alta. Fomos campeões antecipados do TAFC, um torneio que conta com grandes atletas, e isso nos deixa ainda mais confiantes dos resultados que podemos entregar neste Mundial. Mas temos que manter nossa cabeça no lugar. O torneio vai contar com as melhores duplas do Brasil e com outros grandes jogadores de países estrangeiros, e a disputa promete ser grande - disse Hiltinho, eleito melhor jogador da etapa de Paulínia (SP) do TAFC.Ao longo dos quatro anos em que Franklin e Hiltinho formam dupla, os jogadores conquistaram seis vezes o TAFC. Além disso, possuem cinco Campeonatos Brasileiros e três títulos do Mikasa Open. No total, a dupla detém 26 conquistas juntos.