Dupla capixaba pronta para quebrar recordes no Brasileiro Master

A dupla de nadadores Estefania Milanez e Felipe Messias vai representar o Espírito Santo no 62ª Campeonato Brasileiro de Masters de Natação, em Belo Horizonte. A competição começa nesta quinta-feira (01) e vai até o domingo (04). Os atletas embarcam em busca de novos recordes, além de preparação para futuras competições.

O ano de 2018 foi bastante agitado para Messias e Estefania. Entre julho e agosto, eles participaram do Pan-Americano Master em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, Felipe chegou perto de bater o recorde mundial dos 100m livre. O capixaba fez a prova em 50s74, enquanto o recorde mundial é de 50s45. Depois foi a vez de participar do Troféu José Finkel, o campeonato brasileiro absoluto de natação, no fim de agosto. O tempo de descanso foi curto: duas semanas depois, Felipe já treinava para o Brasileiro Master com foco principal na prova dos 100m livre na sua categoria, a 25+. Essa é a minha última chance de bater o recorde, porque é a última vez em que vou nadar nessa categoria. Ano que vem vou para a 30+ (para atletas entre 30 e 34 anos), conta.

A nadadora Estefania Milanez e o seu técnico Felipe Messias Crédito: Acervo pessoal

Além de competir sozinho, o atleta também vai participar de uma prova de revezamento no domingo, com nadadores da sua equipe, a Menos é Mais. A equipe é composta por oito pessoas que moram no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Brasília e Recife. É uma realização pessoal, a primeira vez que vou participar como técnico e competir junto com meus atletas, avalia Felipe que também disputará provas de 50m livre e borboleta.

Estefania Milanez é uma das nadadoras que vai participar do revezamento, uma boa troca de energia para ela: Revezamento é muito bacana em virtude da união da galera. E eles já participam do treinamento voltado com o Messias, querendo ou não já tem um contato. Não é pessoal, mas cada um tem uma metodologia igual a ser seguida. Poder juntar esses atletas é muito bacana, para a troca de experiências, afirma.

A capixaba (que em setembro participou da Copa Brasil Masters de Natação, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul), avalia que conseguiu atingir alguns objetivos no Pan-Americano em Orlando. Em sua categoria, a 30+, ela foi campeã nas provas de 50m livre e borboleta e foi vice-campeã na sua principal competição, a de 50m costas, pela qual foi campeã mundial no ano passado. E agora se prepara para depois do campeonato em Belo Horizonte, fazer as malas para Buenos Aires. É lá que acontece o Campeonato Sul-Americano Masters de Natação, de 13 a 17 de novembro.

Esse Brasileiro vai me dar um feedback maior para o Sul-Americano, cria um foco maior nesse mês de novembro. O objetivo agora é melhorar o tempo e ajustar os detalhes para chegar 100% no Sul-Americano, finaliza.