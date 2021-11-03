Dupla baiana vence Campeonato Paulista de vela da classe Snipe

O Campeonato Paulista de Snipe movimentou o Yacht Club Paulista (YCP) entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. Na disputa geral, a principal do evento, a dupla baiana Juliana Duque e Rafael Martins (YCB) levou a melhor nas águas da Represa de Guarapiranga e conquistou o campeonato. As duplas Bruno Bethlem e Flavio Castro (ICRJ), e Ricardo Barbosa e Carlos Ney Ribeiro (YCSA) terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Nos três dias da 68ª edição da competição, 72 barcos dividiram as raias em regatas emocionantes, com a presença de velejadores experientes e novatos dos mais variados estados e regiões do Brasil. Foram realizadas cinco provas com um descarte. O evento premiou as duplas mistas, junior, máster e grand master.O título da atual campeã mundial de Snipe, Juliana Duque, foi desta vez ao lado do marido e proeiro Rafa Martins. Além do Snipe, onde são medalhistas pan-americanos, os dois fazem campanha olímpica de 470 para Paris 2024.
- O campeonato foi espetacular, não tinha como ser melhor! Velejadores de Ilhabela, Santos, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Niterói, Bahia... foi muito bom! Muita gente prestigiando. Foi maravilhoso ver a Represa de Guarapiranga cheia de barcos! - celebrou Paola Prada, organizadora do Campeonato Paulista de Snipe.
Outro ponto alto destacado por Paola Prada foi a presença de velejadores experientes no campeonato, elevando o nível técnico das regatas em disputa.
- Na raia a gente tinha velejadores olímpicos, em ciclo olímpico para Paris 2024, pessoal de altíssimo nível! Também estiveram presentes campeões mundiais, campeões brasileiros, campeões brasileiros júnior, todo mundo velejando junto na mesma raia.
Entre esses 72 barcos inscritos, 36 tinham mulheres em disputa. No mês passado, o Yacht Club Paulista sediou o Mundial de Snipe Feminino, vencido por Juliana Duque e Mila Breckerath.Confira todos os vencedores do Campeonato Paulista de Snipe 2021:
GERAL
1º lugar: Juliana Duque e Rafael Martins (YCB)
2º lugar: Bruno Bethlem e Flavio Castro (ICRJ)
3º lugar: Ricardo Barbosa e Carlos Ney Ribeiro (YCSA)
MISTA
1º lugar: Juliana Duque e Rafael Martins (YCB)
2º lugar: Victor Demaison e Georgia Rodrigues (ICRJ)
3º lugar: Enrico Francavilla e Mila Beckerath (YCSA/YCB)
JUNIOR
1º lugar: Bernardo Peixoto e Bruna Patrício (YCB/YCSA)
2º lugar: Mateus Oliveira e Otávio Cardoso (EVI)
3º lugar: Frederico Francavilla e Gustavo Malagrine (YCSA)
FEMININO
1º lugar: Gabriela Bartijotto e Sara Strauss (CCSP)
2º lugar: Carolina Sacconi e Mariana Peccicacco (YCSA)
3º lugar: Paola Prada e Georgia Bruder (YCP)
APRENDIZ MASTER
1º lugar: Fabio Cotrim e Max Gondo (YCP)
2º lugar: Eduardo Antao e Bruno Ruthenberg (YCP)
3º lugar: Isabella Malpighi e Luciano Malpighi (SPYC)
MASTER
1º lugar: Beto de Jesus e Anderson Brandao (GVI)
2º lugar: Andre Schwarz e Jean Jorge (YCSA)
3º lugar: Luis Borba e Daniela Naegeli (YCP)
GRAN MASTER
1º lugar: Manfred Kaufman e Ellion Santana (YCP/CIR)
2º lugar: Mario Sacconi e Rafael Moricz (YCSA)
3º lugar: Fredi Hackerott e Ricardo Siemsem (YCP)
TROFÉU FLÁVIO CAIUBY
Ricardo Barbosa e Carlos Ney Ribeiro (YCSA)