Duda Ribera celebra após completar os 10km do esqui cross country: 'Achei que não fosse conseguir'

Com apenas 17 anos de idade e chamada às pressas para compor o Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, Duda Ribera completou mais uma prova no esqui cross country. Dessa vez, a brasileira foi até o fim dos 10km e terminou na 90ª colocação de 93 atletas, com o tempo de 38m58s7.Após cruzar a linha de chegada, a atleta brasileira, estreantes em Jogos Olímpicos de Inverno, comentou as dificuldades do percurso e como foi realizar a prova.

- É uma prova bem dura. Nas primeira volta, achei que não fosse conseguir terminar. É muito dura, com muitas subidas. Mas fiz isso pela minha família e estou muito, muito feliz por conseguir terminar a prova. A minha cabeça está ficando totalmente diferente porque agora sou uma atleta olímpica. Mentalmente, estou evoluindo demais aqui. Isso é muito bom para mim e para o meu nível - disse Duda ao 'Sportv 2'.

Duda ainda terá mais uma oportunidade de representar o Brasil nos Jogos de Inverno de Pequim. No próximo dia 16 de fevereiro, a atleta fará parte do esqui cross country sprint por equipes feminino, às 8h da manhã (horário de Brasília).