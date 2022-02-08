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Duda Ribeira celebra estreia nos Jogos Olímpicos de Inverno: 'Experiência única’

Brasileira de 17 anos entrou de última hora nas Olimpíadas de Inverno e participou de sua primeira prova na manhã desta terça-feira
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Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 06:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 06:43
Atleta do esqui cross-country, Duda Ribeira fez sua estreia em Olimpíadas nesta terça-feira. A jovem de 17 anos celebrou a participação na primeira prova, apesar de não ter conseguido a classificação na prova de sprint.> Olimpíadas de Inverno: três anos após vencer um câncer, canadense é medalha de ouro no snowboard
- É realmente uma experiência única. Eu sempre vou guardar na minha cabeça tudo o que aconteceu. Eu realmente estou muito, muito feliz por ter conseguido dar tudo de mim. Estou realmente realizada por tudo - comemorou a brasileira.
Na prova de sprint do esqui cross-country, Duda Ribeira competiu ao lado da veterana Jaqueline Mourão. A estreante revelou o apoio e o aprendizado que recebeu da brasileira nos treinamentos.
- Todos os treinos, a Jaque sempre ficou comigo, sempre me ajudou tudo. É muito bom conversar com ela sobre as experiências que ela teve. Amei, com certeza vou querer voltar - contou Duda Ribeira. As brasileiras competiram na primeira prova classificatória do sprint do esqui cross-country e não conseguiram avançar de fase. Com um tempo de 4min05s60, Jaqueline Mourão ficou na 85ª colocação e Duda Ribeira, com 4min14s53, terminou em 89º lugar.
Duda Ribeira, de 17 anos, entrou de última hora nas Olimpíadas de Inverno. A jovem entrou para substituir Bruna Moura, que sofreu um grave acidente às vésperas dos Jogos e teve que ficar de fora da competição.
Crédito: DudaRibeirafezsuaestreianasOlimpíadasdeInverno(Foto:AlexandreCastelloBranco/COB

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