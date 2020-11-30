Dream Route terá mais de 50 carros lendários em percurso de São Paulo até Santa Catarina

Crédito: @dreamrouteoficial

Consolidado como o maior encontro de super carros da América Latina, a quinta edição do Dream Route terá mais de 50 carros esportivos lendários confirmados entre Lamborghini, Ferrari e Porsche. O evento terá início em 2 de dezembro e ligará São Paulo a Florianópolis com direito a testes de velocidade no circuito exclusivo da Pirelli, localizado em Elias Fausto, a cerca de 110 km da capital paulista.

Entre as máquinas dos sonhos estão 26 Lamborghinis e Ferraris, além de 11 carros da Porsche, dez Mercedes, sete da Audi, três BMW: três McLarens, dois Bugattis e um Dodge.

- O Dream Route é um evento de experiências, onde juntamos o melhor da hotelaria, gastronomia, automobilismo e entretenimento mas logicamente que o interesse em comum que une todos os participantes é o amor pelos carros - disse Vinicius Trapani, sócio da Dream Route.

- Nossa paixão e a dos participantes pelos carros já nos fez protagonizar algumas ocasiões únicas no país como colocar a única Ferrari F40 para andar pela primeira vez junto com a única Ferrari F50, trazer o único Pagani Zonda F da América Latina para o evento, trazer a lenda Valentino Balboni (lendário piloto de testes da Lamborghini) da Itália para participar do evento, assim como o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet.

Um luxuoso palácio em meio ao verde do Parque Burle Marx, em contraste com o cenário habitual da maior metrópole brasileira, São Paulo. Este é o Palácio Tangará, local onde terá início a quinta edição do Dream Route, no dia 2 de dezembro.

O primeiro dia será dedicado ao check-in, lavagem e adesivagem dos carros, além de um jantar no restaurante que fica no interior do Palácio Tangará, do renomado chef Jean-Georges Vongerichten.

O segundo dia reserva para os amantes de velocidade uma grande oportunidade para explorar o máximo da potência de seus carros esportivos, com testes no Circuito Panamericano, a pista oficial da Pirelli.

O terceiro dia do Dream Route será marcado pelo início da viagem rumo a Florianópolis (SC), mas antes de chegar em Santa Catarina será realizada uma parada estratégia em Curitiba (PR), com o check-in acontecendo no Hotel Radisson Batel.

No quarto dia o Dream Route chega a Santa Catarina, em Balneário Camboriú, um dos principais cartões postais do Brasil e que estará pronta para receber as máquinas do maior rali de luxo da América Latina.

O último dia será marcado pelo reencontro com as origens do Dream Route, que finalmente chegará a Florianópolis, local onde nasceu o evento há cinco anos atrás.

O encontro funciona com um sistema all-included e os participantes são impactados com paisagens deslumbrantes, testes em pistas de corrida, festas exclusivas e alta gastronomia, uma experiência que só é possível desfrutar no Dream Route.

Nascido em 2015 a partir de uma ideia dos sócios Vinicius Trapani e Alessandro Magno, a 'rota do sonho' reúne donos de carros de grandes marcas no Brasil, ao mesmo tempo que oferece entretenimento e aventura em locais exóticos do país, inspirada em ralis de luxo existentes em outros locais pelo mundo, como o Gumball 3000 na Europa e o Gold Rush Rally nos Estados Unidos.

Em um ano em que o mundo está passando por novos desafios por conta da pandemia de COVID-19, o Dream Route também se adequou a nova situação, adotando ações estratégicas preventivas para garantir a segurança de todos os integrantes do evento.