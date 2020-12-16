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Dream Route projeta próxima edição maior depois de recorde em 2020

Consolidado como o maior encontro de super carros da América Latina,
Dream Route vai para Minas Gerais e Estados Unidos em 2021
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LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 19:09

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 19:09

Crédito: @dreamrouteoficial
Após o sucesso de 2020, os organizadores da Dream Route prometem dois eventos para o ano que vem e mais carros esportivos de luxo presentes. A ideia para 2021 é promover uma saída em Minas Gerais e outra nos Estados Unidos.
A edição atual, a quinta da história da rota dos sonhos, teve recorde de participantes com 65 máquinas. Os carros lendários, que saíram de São Paulo (SP) passando por Curitiba (PR) e Balneário Camboriú (SC), até chegar ao destino final Florianópolis (SC), fizeram sucesso no percurso. O evento foi realizado de 2 a 6 de dezembro.
Os pilotos tiveram um dia de testes na pista do Autódromo Velo Città, além de experiências exclusivas em hotéis, restaurantes e festas nas cidades no roteiro. As máquinas mais presentes foram Ferrari, Porsche e Lamborghini, com direito à versão Miura de 1970. Outras marcas como Mercedes, Audi, BMW, McLaren, Bugatti e Dodge estiveram presentes na Dream Route.
A organização seguiu à risca os protocolos de combate ao COVID-19 em todos os estados que cruzou, além das medidas de distanciamento nos eventos fechados.
- Podemos esperar muitas surpresas com um trajeto que vai começar em Minas Gerais e estamos ainda definindo onde vai encerrar. Iremos homenagear os vários amigos que participaram da Dream Route ao longo dos cinco anos que são desse estado e alguns dos patrocinadores também. Aproveitar a vocação turística local.
- Certamente em 2021, a maior novidade será a primeira edição internacional, que será Dream Route nos Estados Unidos, mais precisamente de Miami à Carolina do Norte! Estamos há alguns anos trabalhando neste projeto - disse Vinicius Trapani, sócio da Dream Route.
A Dream Route fechou com a 2Points, agência capitaneada pelo medalhista olímpico Thiago Pereira para a comercialização das cotas de patrocínio e experiências.
- O evento é uma referência no segmento premium e possibilita um universo de ativações para os pilotos. Para as próximas temporadas vamos trazer novidades e a experiência adquirida ao longo de 20 anos como atleta - disse Thiago Pereira.
- O evento superou todas nossas expectativas tanto em relação ao número de carros quanto às pessoas que nos prestigiaram. Tivemos pilotos vindos de vários estados do País e de fora também.
- Um roteiro maravilhoso de São Paulo até Florianópolis, com belas estradas, pista de corridas, belos hotéis, alta gastronomia e tudo que o Dream Route celebra e presa - completou Vinicius Trapani.

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