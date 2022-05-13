Douglas Souza vai jogar em São Paulo para conciliar carreira no vôlei com vida de celebridade

O campeão olímpico Douglas Souza retomará a carreira em clubes de vôlei em São Paulo na próxima temporada, após alguns meses de férias e de ter decidido não representar mais a Seleção Brasileira. O ponteiro quer ter mais tempo de descanso e preservar a saúde mental.

Na quinta-feira, ele anunciou nas redes sociais que "fechou com um time", mas fez mistério. O LANCE! apurou que o astro de 26 anos vai jogar no estado, como era sua vontade, mas ainda aguarda pela melhor proposta entre Farmaconde/São José dos Campos, Vôlei Renata, de Campinas, Sesi-SP e Guarulhos. Os quatro entraram na briga pelo badalado atleta e esperam uma posição de seu empresário.

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O retorno do jogador a um time de São Paulo é certo, uma vez que ele tem compromissos comerciais no estado e está determinado a jogar a próxima Superliga. Agora, ficará com o atleta quem conseguir o maior montante para contratá-lo.

Douglas, que é paulista de Santa Bárbara D'Oeste, disse em sua publicação que só poderá revelar o destino no final do mês. Além de ser o tempo para o encerramento de contratos vigentes, é o prazo estabelecido para avaliar a melhor dentre as propostas.

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Desde que anunciou a intenção de retornar ao Brasil, as quatro equipes paulistas demonstraram interesse em contar com o atacante e estão atrás de verbas extras para bancar os salários de Douglas, acima dos padrões nacionais. Ele não caberia no orçamento padrão de nenhum dos clubes.

O ponteiro não entra em quadra desde dezembro, quando deixou o Tonno Callipo Volley, de Vibo Valentia, na Itália, no meio da temporada, em uma atitude que surpreendeu negativamente os dirigentes. A equipe emitiu um comunicado acusando o brasileiro de ter abandonado o projeto. O atleta negou ter saído sem avisar e afirmou que não estava feliz no país, e por isso tomou a decisão de voltar.

Cuidados para o retorno

Douglas já retomou os trabalhos físicos para recuperar o tempo perdido após o período de ausência. O cuidado para prevenir lesões é essencial neste momento. A temporada de clubes costuma começar em julho, e ele terá tempo para se apresentar em condições de render em alto nível.

Com 2,5 milhões de seguidores no Instagram, Douglas é um dos esportistas brasileiros mais comentados na atualidade. Ele ganhou projeção com as Olimpíadas de Tóquio, graças a seu carisma e forte presença nas redes sociais. Hoje, é atração da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, e quer levar para frente a rotina de influenciador.

Ele já declarou que não pretende abrir mão de passar mais tempo com a família e os amigos, e espera conciliar a carreira nas quadras com um estilo de vida que o faça se sentir bem.

- Chegou um ponto que meu corpo e mente começaram a dar sinais de que eu precisava dar uma diminuída no ritmo - declarou Douglas, em um video no Instagram na ocasião em que anunciou a aposentadoria da Seleção.Douglas Souza tem forte presença nas redes (Reprodução/Instagram)