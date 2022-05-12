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Douglas Souza anuncia acerto com novo time para retornar ao vôlei

Ponteiro campeão olímpico afirmou que só poderá revelar o clube no final de maio...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 15:55
O campeão olímpico Douglas Souza anunciou nesta quinta-feira que assinou contrato com uma equipe para retornar às quadras após alguns meses afastado. O atleta não revelou qual clube defenderá na próxima temporada. - Gente fofoquinha boa: fechei com um clube. Mas só posso falar qual é no final do mês! - postou o jogador, que atualmente participa do programa "Dança dos Famosos".
Douglas já havia declarado que gostaria de voltar a jogar no Brasil. Em entrevista à revista GQ, o ponteiro disse que voltaria a treinar para "jogar a próxima Superliga no Brasil, em algum clube de São Paulo".
O último time do atleta foi o Callipo Sport, da Itália. Ele deixou o clube em dezembro e anunciou a aposentadoria da Seleção Brasileira para cuidar da saúde mental, mas reforçou a vontade de voltar a atuar em clubes do país.
A explicação para o mistério sobre o futuro é que os contratos no vôlei brasileiro vão até o final de maio. Ainda que diversas negociações para a próxima temporada já tenha sido concluídas, os anúncios só são feitos após o encerramento dos acordos vigentes.
Crédito: DouglasSouzaanunciouaaposentadoriadaSeleção,masseguirájogandoporclubes(Divulgação

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