Douglas Souza anuncia acerto com novo time para retornar ao vôlei

O campeão olímpico Douglas Souza anunciou nesta quinta-feira que assinou contrato com uma equipe para retornar às quadras após alguns meses afastado. O atleta não revelou qual clube defenderá na próxima temporada. - Gente fofoquinha boa: fechei com um clube. Mas só posso falar qual é no final do mês! - postou o jogador, que atualmente participa do programa "Dança dos Famosos".

Douglas já havia declarado que gostaria de voltar a jogar no Brasil. Em entrevista à revista GQ, o ponteiro disse que voltaria a treinar para "jogar a próxima Superliga no Brasil, em algum clube de São Paulo".

O último time do atleta foi o Callipo Sport, da Itália. Ele deixou o clube em dezembro e anunciou a aposentadoria da Seleção Brasileira para cuidar da saúde mental, mas reforçou a vontade de voltar a atuar em clubes do país.

A explicação para o mistério sobre o futuro é que os contratos no vôlei brasileiro vão até o final de maio. Ainda que diversas negociações para a próxima temporada já tenha sido concluídas, os anúncios só são feitos após o encerramento dos acordos vigentes.