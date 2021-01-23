mais-esportes

Dora Varella confirma o favoritismo e vence o STU de Criciúma

Evento catarinense de skate conta pontos na qualificação para os Jogos de Tóquio-2020...

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jan 2021 às 19:40
Crédito: Julio Detefon
A paulistana Dora Varella, de apenas 19 anos, confirmou o favoritismo e conquistou, neste sábado, o STU de Criciúma, um torneio nacional de skate, que conta pontos para o ranking olímpico, que define quem irá para as Olimpíadas de Tóquio. As finais masculinas serão neste domingo. Erica Leguizamon ficou com o segundo lugar e Isadora Pacheco com o bronze.
Dora entrou para última volta já classificada e terminou a prova com 63,33 pontos, contra 55,5 de Erica Leguizamon, e 52,67 de Isadora Pacheco. No momento, Dora e Isadora estão no top-10 do ranking mundial, o que as classifica para as Olimpíadas, que serão entre julho e agosto deste ano.
-Consegui fazer a minha volta, melhorei na segunda. Tentei colocar uma nova, mas não foi dessa vez. Agora é bola para frente, só melhorar - disse Dora, à Rede Globo.
Resultado final:1ª Dora Varella - 63,332ª Erica Leguizamon - 55,53ª Isadora Pacheco - 52,674ª Raicca Ventura - 475ª Camila Borges - 456ª Victoria Bassi - 39,837ªMaitê Demantova - 36,338ª Emily Antunes - 10

