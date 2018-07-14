Djokovic vence batalha de 5h14 contra Nadal e busca o tetra

Em mais um jogo memorável na semifinal de Wimbledon, Novak Djokovic, 21º do mundo, derrotou Rafael Nadal, líder do ranking, após batalha de 5h14min e vai buscar o tetracampeonato de Wimbledon contra o sul-africano Kevin Anderson neste domingo.

O sérvio marcou 3 sets a 2 com parciais de 6/4 3/6 7/6 (11/9) 3/6 10/8 em duelo que demorou dois dias e foi realizado com o teto fechado da quadra central do All England Club.

Djokovic jogará sua 22ª final de Grand Slam e vai tentar seu 13º troféu. Em Wimbledon ele buscará repetir 2011, 2014 e 2015 e tentar seu quarto caneco nesta que será sua quinta final em Londres - só perdeu em 2013 para Andy Murray.

Esta será a 100ª decisão de Nole na carreira. Ele soma 68 canecos e 31 vice-campeonatos.

Para Nadal ficou sua melhor campanha desde 2011 e a segunda derrota em três jogos em Wimbledon contra Nole. O natural de Belgrado agora soma 27 vitórias e 25 derrotas contra Rafa.

O JOGO

A batalha começou na sexta-feira em torno das 20h horário de Londres e já com o teto fechado por ter apenas uma hora de luz natural, tudo por conta das 6h35min jogadas por Kevin Anderson e John Isner na outra semifinal.

E já se sabia que seria difícil concluir o jogo nesta sexta por conta de lei municipal em não ter eventos esportivos finalizando depois das 23h.

Foam jogados três sets com Djokovic conseguindo uma quebra no meio do primeiro set e dominando, Nadal se recuperando no segundo fechando com uma quebra e um terceiro set com um tie-break empolgante com Nadal perdendo vários set-points e Djokovic conseguindo a vitória no detalhe.

No quarto set jpa neste sábado o espanhol voltou bem agressivo, abriu 3/0, permitiu o empate com boas devoluções de Nole e quebrou de novo para ter 5/3. Nadal salvou chances de Djokovic e encerrou o set graças a um desafio bem feito em marcação errada de saque do árbitro.