Djokovic vai à semifinal em Roma e mantém topo do ranking

Djokovic venceu mais uma vez e estará na semifinal em Roma Crédito: ATP/Divulgação

Novak Djokovic está nas semifinais do Masters 1000 de Roma e chegará a Roland Garros, dia 22, como o líder de ranking mundial. A garantia do topo veio após boa vitória sobre o canadense Felix Auger-Aliassime, nesta sexta-feira, por 7/5 e 7/6 (7/1). Foi seu 999º triunfo na vitoriosa carreira.

Em uma apresentação segura, de poucos erros e muitas bolas impressionantes, Djokovic dá mais um passo em busca do primeiro título na temporada. Ficou no quase ao perder na decisão em Belgrado e agora tenta se redimir na Itália.

O primeiro set do jogo com Aliassime foi equilibrado até 4 a 3, quando Djokovic quebrou o serviço e bastava confirmar seu saque para fechar. O canadense, entretanto, devolveu a quebra e empatou em 5 a 5. O sérvio voltou a mandar no placar e não desperdiçou novo breakpoint para fechar em 7/5.

O número 1 do mundo seguiu com seu jogo forte e de pressão no segundo set e abriu 4 a 2 após forçar quatro breakpoints no sexto game. Aliassime defendeu três a muito custo, mas não resistiu à pressão. Bastava a Djokovic confirmar seus serviços para fechar. Mas com 5 a 3, ele acabou quebrado. O set foi para o tie-break com Aliassime vencendo caro a derrota.

No set desempate, porém, o número 1 do mundo brilhou. Djokovic abriu 2 a 0 em linda curta após longa troca de bolas. Sacou bem e abriu 4 a 1. Em nova bola bem jogada, ampliou e ficou perto da semifinal. Comemorou cheio de marra com a torcida. Fez 6 a 1 e com cinco match points, fechou logo na primeira chance.