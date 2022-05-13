Djokovic passa fácil por Wawrinka em Roma e mira mil vitórias em ATP

Djokovic segue vencendo os rivais Crédito: Loren Elliott/REUTERS

Pelo 16° ano seguido, o sérvio Novak Djokovic está entre os oito melhores tenistas do Masters 1000 de Roma. A classificação do número 1 do mundo às quartas de final veio com vitória tranquila sobre o suíço Stanislas Wawrinka, por duplo 6/2 em somente 76 minutos.

Pela manutenção do topo do ranking, basta mais uma vitória para o sérvio. O próximo compromisso será um confronto inédito no circuito. Djokovic terá o canadense Felix Auger-Aliassime, algoz do americano Marcos Giron com 6/3 e 6/2, pela frente.

Djokovic se prepara para defender o título de Roland Garros a partir do dia 22 de maio e mostrou a Wawrinka estar muito melhor fisicamente. Impondo seu jogo, quebrou duas vezes o serviço do suíço para fazer 6 a 2 em apenas 31 minutos (primeiro e sétimo games). A parcial seguinte deu um pouco mais de trabalho, pois Djokovic quebrou o primeiro e quinto games, mas acabou vendo o suíço reagir na parcial seguinte. Voltou a aproveitar o breakpoint na sétima parcial e sacou para fechar o jogo em novo 6/2, agora com 45 minutos.

Agora Djokovic soma 998 vitórias em torneios da ATP e espera bater a incrível marca de 1.000 triunfos ainda em Roma. O caminho é duro, a começar pelo embate com o cabeça de chave 8.