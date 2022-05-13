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Tênis

Djokovic passa fácil por Wawrinka em Roma e mira mil vitórias em ATP

Pela manutenção do topo do ranking, basta mais uma vitória para o sérvio. O próximo compromisso será um confronto inédito no circuito

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 21:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 mai 2022 às 21:56
Tênis
Djokovic segue vencendo os rivais Crédito: Loren Elliott/REUTERS
Pelo 16° ano seguido, o sérvio Novak Djokovic está entre os oito melhores tenistas do Masters 1000 de Roma. A classificação do número 1 do mundo às quartas de final veio com vitória tranquila sobre o suíço Stanislas Wawrinka, por duplo 6/2 em somente 76 minutos.
Pela manutenção do topo do ranking, basta mais uma vitória para o sérvio. O próximo compromisso será um confronto inédito no circuito. Djokovic terá o canadense Felix Auger-Aliassime, algoz do americano Marcos Giron com 6/3 e 6/2, pela frente.
Djokovic se prepara para defender o título de Roland Garros a partir do dia 22 de maio e mostrou a Wawrinka estar muito melhor fisicamente. Impondo seu jogo, quebrou duas vezes o serviço do suíço para fazer 6 a 2 em apenas 31 minutos (primeiro e sétimo games). A parcial seguinte deu um pouco mais de trabalho, pois Djokovic quebrou o primeiro e quinto games, mas acabou vendo o suíço reagir na parcial seguinte. Voltou a aproveitar o breakpoint na sétima parcial e sacou para fechar o jogo em novo 6/2, agora com 45 minutos.
Agora Djokovic soma 998 vitórias em torneios da ATP e espera bater a incrível marca de 1.000 triunfos ainda em Roma. O caminho é duro, a começar pelo embate com o cabeça de chave 8.
Número 2, Alexander Zverev também já está nas quartas, assim como Stefanos Tsitsipas. O alemão passou por Alex de Miunar, com 6/3 e 7/6 (7/5), enquanto o grego, cabeça 4, superou Karen Kachanov, de virada, com 4/6, 6/0 e 6/3. Único representante italiano ainda na competição, Jannik Sinner superou o croata Filip Krajinovic com 6/2 e 7/6 (8/6).

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