Disputa do Campeonato Paulista de Beach Soccer encerra Arena Verão+

As emoções esportivas da Arena Verão+, na Praia do Gonzaga, em Santos, chegaram à última semana. Entre quarta-feira (2) e domingo (6), oito equipes disputam o Campeonato Paulista de Beach Soccer, competição organizada pela Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo (FEBS-SP). O torneio conta com transmissão do SporTV, dos canais oficiais do evento e da FEBS-SP.Time de destaque no cenário nacional, o Corinthians está presente na competição, junto com Portuguesa, Seleção de Itanhaém, Parceiros da Bola, São Vicente, Taubaté-Santos, e o campeão e vice do Circuito Paulista de Beach Soccer, ADAF Cubatão e XV de Suarão, respectivamente, que conseguiram suas vagas no último domingo (30), também no Arena Verão+, ao chegarem na final do Paulista Amador da modalidade.

Na última edição da competição, realizada na cidade de Itanhaém, em 2021, os donos da casa ficaram com a taça. A grande final, inclusive, foi marcada por uma atuação segura que culminou na vitória por 4 a 2 em cima do Osasco. Em 2020, após condições adversas provocadas pela alta da maré, Taubaté e Corinthians dividiram o título.

Com entradas gratuitas, munícipes e turistas podem acompanhar as partidas na estrutura montada pela Arena Verão+. Para acessar o evento, de acordo com as recomendações das autoridades locais e do Governo do Estado de SP no enfrentamento à Covid-19, é obrigatório que o público use máscara e apresente a comprovação do ciclo vacinal completo ou teste PCR realizado nas últimas 72 horas, além da aferição da temperatura na entrada.Confira a divisão dos grupos e tabela:

Grupo A: Corinthians, Portuguesa, Parceiros da Bola, XV de Suarão

Grupo B: Seleção de Itanhaém, São Vicente, Taubaté-Santos, ADAF Cubatão

Quinta, 03/0218h - XV do Suarão x Portuguesa19h - Seleção de Itanhaém x Taubaté-Santos20h - Parceiros da Bola x Corinthians21h - São Vicente x ADAF Cubatão

Sexta, 04/0218h - Corinthians x Portuguesa19h - Taubaté-Santos x São Vicente20h - Parceiros da Bola x XV do Suarão21h - Seleção de Itanhaém x ADAF Cubatão

Sábado, 05/0220h - Semifiinal 1 (1º A x 2º B)21h - Semifinal 2 (1º B x 2º A)

Domingo, 06/0212h30 - Disputa do terceiro lugar13h30 - Final