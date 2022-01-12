Dirigentes celebram volta da Maserati com foco na Fórmula E

A Maserati anunciou na última terça-feira que voltará às corridas em 2023 e escolheu o Campeonato da ABB FIA Fórmula E para o retorno. Com o automobilismo e a competição enraizados em seus genes, a marca é a primeira da Itália a competir no Mundial dos carros elétricos.

A Maserati vai estrear no grid a partir da nona temporada com o novo Gen3, o carro de corrida da Formula E mais rápido, leve e poderoso de todos os tempos. O Gen3 terá uma série de inovações tecnológicas, de design e produção de líderes do setor.

- Estamos muito orgulhosos de estar de volta onde pertencemos como protagonistas no mundo das corridas. Somos movidos por paixão e inovadores por natureza. Temos uma longa história de excelência de classe mundial em competição e estamos prontos para impulsionar o desempenho no futuro - disse Davide Grosso, CEO da Maserati.

O compromisso da Maserati com a mobilidade elétrica é impulsionado por uma onda de nova energia, agora acelerada para funcionar em velocidade máxima com o Folgore, a linha elétrica completa.

Todos os novos modelos Maserati também estarão disponíveis em versões 100% elétricas, incluindo Maserati Grecale, Maserati GranTurismo e GranCabrio e o supercarro esportivo Maserati MC20.

- Estamos orgulhosos de receber a Maserati em sua nova casa no automobilismo de classe mundial. O Campeonato Mundial ABB FIA Formula E é o auge das corridas elétricas. Ele fornece o ambiente perfeito para as marcas de carros de alto desempenho mais dinâmicas e inovadoras para mostrar suas capacidades tecnológicas juntamente com suas ambições esportivas - comemorou Alejandro Agag, fundador e presidente da F-E.

O Campeonato Mundial da Formula E oferece à Maserati uma plataforma perfeita para mostrar a sua herança sem precedentes nas corridas e a Folgore um ambiente onde o alto desempenho e a inovação coexistem fortemente.

Desde o início, as corridas da Fórmula E nas ruas das cidades mais icônicas do mundo, incluindo Nova York, Mônaco, Berlim, Cidade do México, Londres e Roma, levaram os carros elétricos para todo o mundo hoje indo mais longe por meio de aumentos na eficiência energética, melhorias no alcance da bateria e avanços no desenvolvimento de força.

- Estamos muito satisfeitos pela Maserati se juntar à era Gen3 da Fórmula E e desempenhar um papel decisivo na reimaginação do futuro do automobilismo. A Formula E corre no coração das cidades mais emblemáticas do mundo e é seguida apaixonadamente por um público global progressivo. Nossos milhões de fãs em todo o mundo ficarão emocionados ao ver a Maserati se alinhar no grid como uma das marcas de carros elétricos de elite do mundo”, completou Jamie Reigle, CEO da F-E.

A Maserati nasceu na pista com audácia, primeiro dos irmãos Maserati, depois dos seus pilotos. Sua estreia nas corridas foi há 96 anos. O primeiro carro de corrida a ostentar o logotipo Trident no capô foi o Tipo 26, que estreou na Targa Florio em 1926, conquistando o primeiro lugar na classe até 1,5 L, com Alfieri Maserati ao volante.

Trinta e um anos depois, Juan Manuel Fangio venceu o Campeonato Mundial de F1 com a Maserati em 1957. A última vez que a Maserati foi vista em um único lugar foi com Maria Teresa De Filippis, a primeira mulher a se classificar para um Grande Prêmio de Formula 1, a bordo de um 250F.

Sua última aparição nas corridas foi com o inédito MC12, que venceu 22 corridas (incluindo 3 vitórias nas 24 Horas de Spa) e 14 títulos em Campeonatos de Construtores, Campeonatos de Pilotos e Campeonatos de Equipes no FIA GT, a partir de 2004 até 2010.