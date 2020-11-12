Diogo Silva lidera votação, e COB elege 25 integrantes da Comissão de Atletas para o ciclo Paris-2024

Crédito: AFP

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) elegeu nesta quarta-feira os 25 novos integrantes de sua Comissão de Atletas para o ciclo Paris-2024. A eleição bateu recorde de votantes, com 374 atletas que disputaram os Jogos Olímpicos Londres-2012, Sochi-2014, Rio-2016 e/ou PyeongChang-2018, o que corresponde a 66% do total de atletas-eleitores aptos a votar. O número é mais que o dobro da participação registrada em 2016, quando 170 atletas votaram (pouco mais de 27% do total).

Os atletas escolheram os seguintes representantes: Diogo Silva (taekwondo, 47 votos), o mais votado; Poliana Okimoto (desportos aquáticos, 46); Yane Marques (pentatlo moderno, 39); Gustavo Guimarães (desportos aquáticos, 39); Rodrigo Santana (vôlei, 27); Eduarda Amorim (handebol, 26); Adriana Aparecida da Silva (atletismo, 26); Fabiano Peçanha (atletismo, 26); Beatriz Futuro (rugby, 25); Thiagus Petrus (handebol, 24); Lucas Duque (rugby, 22); Fernanda Ferreira (remo, 21); Iziane Marques (basquete, 19); Francisco Barretto Júnior (ginástica, 19); Edson Bindilatti (desportos no gelo, 19); Bárbara Seixas (vôlei, 16); Juan Nogueira (boxe, 16); Isabel Swan (vela, 15); Emerson Duarte (tiro esportivo, 13); Arthur Zanetti (ginástica, 13); e Ana Sátila (canoagem, 11) entre os que disputaram alguma das últimas duas edições de Jogos Olímpicos de Verão ou Inverno. E Hortência Marcari (basquete, 121); Jefferson Sabino (atletismo, 51); Clodoaldo Lopes do Carmo (atletismo, 28); e Joana Cortez (tênis, 25) entre os atletas que competiram em Jogos anteriores a Londres 2012.

- É um orgulho ter realizado e concluído com sucesso esse processo. É mais um grande passo que mostra o quanto a Comissão de Atletas evoluiu nos últimos anos. Fiquei surpreso com a quantidade de candidatos e com o número recorde de eleitores participando. Isso mostra o engajamento dos atletas e que o trabalho e a importância da Comissão estão cada vez mais visíveis para o Movimento Olímpico do Brasil. Desejo um bom trabalho para os membros que se reelegeram e aos novos integrantes da CACOB. Tenho certeza que o legado dessa Comissão estará em boas mãos - disse Tiago Camilo, presidente da Comissão de Atletas e do Comitê de Eleição.

- Aumentar a participação dos atletas na gestão esportiva e no Comitê Olímpico do Brasil sempre foi um dos nortes da nossa administração. O número recorde de atletas olímpicos escolhendo seus representantes na Comissão, depois de uma participação histórica dela no processo eleitoral do próprio COB, mostra que estamos no caminho certo para valorizar ainda mais os atletas. Parabéns a todo pelo sucesso da eleição da CACOB para o ciclo Paris 2024 - disse Paulo Wanderley Teixeira, presidente do COB.

Houve um recorte para garantir a equidade de gênero entre os eleitos, já que foram escolhidos os 10 homens e 10 mulheres mais votados, além do campeão de votos, entre os atletas que participaram das últimas edições de Jogos, e os dois homens e duas mulheres mais votadas entre os esportistas que participaram de Jogos anteriores a 2012. Existiu também um limite máximo de dois atletas por Confederação (ENAD) entre os atletas que tenham participado de Londres-2012, Sochi-2014, Rio-2016 e/ou PyeongChang-2018 e também de dois atletas por Confederação (ENAD) entre os quatro que tenham participado exclusivamente de Jogos anteriores a Londres 2012. Assim, 16 Confederações estarão representadas na CACOB: Atletismo, Basquete, Boxe, Canoagem, Desportos Aquáticos, Desportos no Gelo, Ginástica, Handebol, Pentatlo Moderno, Remo, Rugby, Taekwondo, Tênis, Tiro Esportivo, Vela e Vôlei.

Criada em 2009, a CACOB teve participação histórica na eleição do COB em outubro. Com direito a 12 votos - era somente um até 2017 –, os atletas foram decisivos na escolha do presidente, vice e membros do conselho administrativo da entidade. A partir do próximo ciclo, 19 dos 25 integrantes da quarta turma da CACOB terão poder de voto.

A Comissão de Atletas tem como principais objetivos: estabelecer um ambiente de discussão e oferecer sugestões, recomendações ou informações sobre quaisquer assuntos relacionados com o Movimento Olímpico; representar os direitos e interesses dos atletas olímpicos; incentivar a presença feminina no esporte; e apoiar o desenvolvimento da educação dos jovens através do esporte, dentre outros.