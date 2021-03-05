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Dia Internacional da Mulher: ação especial no Campo Olímpico de Golfe

As golfistas terão uma série de atrações na segunda-feira...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 10:27
Crédito: Campo Olímpico, no Rio (Divulgação
Visando atrair o público feminino, o Campo Olímpico de Golfe, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, prepara uma série de ações especiais para a próxima segunda-feira, dia 8, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher.
O espaço vai isentar as golfistas dos clubes cariocas de pagarem o Green Fee, taxa para poder jogar no campo. Além disso, as jogadoras irão receber o welcome drink de cortesia, almoço especial e desconto no aluguel do carrinho.
- A gente precisa atrair mais mulheres. Toda segunda-feira nós promovemos aulas gratuitas para um grupo de mulheres iniciantes. Atualmente o número de mulheres que jogam aqui é muito pequeno, então a gente quer aumentar esse público - explica a diretora executiva do Campo Olímpico, Teca Palhares. - A promoção é válida para as golfistas que têm ou tiveram handicap, pontuação que avalia o nível do jogador.
As interessadas em jogar na segunda-feira devem entrar em contato com o Campo Olímpico para reservar um horário. Os números são (21) 3030-4653 e (21) 99995-2155.
Neste momento de pandemia, o golfe é uma das atividades mais seguras, tendo em vista que é praticado a céu aberto e sem a necessidade de aglomeração.
Palco da competição de golfe dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o Campo Olímpico também promove o projeto "Golfe que te quero Golfe", direcionado a crianças e jovens de escolas públicas; o "Golfe Especial", para portadores de necessidades especiais; e dá oportunidades a jovens talentos de baixa renda.

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