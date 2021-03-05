Dia Internacional da Mulher: ação especial no Campo Olímpico de Golfe

Crédito: Campo Olímpico, no Rio (Divulgação

Visando atrair o público feminino, o Campo Olímpico de Golfe, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, prepara uma série de ações especiais para a próxima segunda-feira, dia 8, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher.

O espaço vai isentar as golfistas dos clubes cariocas de pagarem o Green Fee, taxa para poder jogar no campo. Além disso, as jogadoras irão receber o welcome drink de cortesia, almoço especial e desconto no aluguel do carrinho.

- A gente precisa atrair mais mulheres. Toda segunda-feira nós promovemos aulas gratuitas para um grupo de mulheres iniciantes. Atualmente o número de mulheres que jogam aqui é muito pequeno, então a gente quer aumentar esse público - explica a diretora executiva do Campo Olímpico, Teca Palhares. - A promoção é válida para as golfistas que têm ou tiveram handicap, pontuação que avalia o nível do jogador.

As interessadas em jogar na segunda-feira devem entrar em contato com o Campo Olímpico para reservar um horário. Os números são (21) 3030-4653 e (21) 99995-2155.

Neste momento de pandemia, o golfe é uma das atividades mais seguras, tendo em vista que é praticado a céu aberto e sem a necessidade de aglomeração.