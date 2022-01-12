DHL e Fórmula E estendem parceria para soluções de transporte de carga

A DHL e a Fórmula E se uniram novamente para promover a mobilidade elétrica, cidades inteligentes e estilos de vida com baixo uso de carbono. Como Parceiro Oficial de Logística, a DHL continuará a ajudar o Campeonato ABB FIA Formula E com soluções de transporte multimodais personalizadas.

A parceria estendida inclui o lançamento de um Prêmio de Sustentabilidade conjunto – “DHL & Formula E Together Green Award”. O prêmio reconhecerá pessoas e organizações de comunidades globais e locais que demonstrem ativamente mudanças significativas para o melhor do meio ambiente.

- A DHL tem sido um parceiro integral da Formula E desde o início e estamos muito satisfeitos em estender e aprimorar nossa colaboração. O transporte de carga é um aspecto fundamental para o funcionamento da Formula E e a DHL continua a fazê-lo com paixão por impulsionar novas medidas sustentáveis que tenham relevância em todo o setor de logística - disse o CEO da Formula E, Jamie Reigle.

Como parte do acordo, a DHL continuará a transportar mais de 415 toneladas de carga que faz parte do Circuito Mundial de automobilismo totalmente elétrico – incluindo todos os carros de corrida, baterias, unidades de carregamento e equipamentos de mídia e transmissão. A ideia é maximizar a eficiência e reduzir as emissões de CO2.A parceria renovada verá iniciativas dentro e fora do caminho que destacam o compromisso conjunto da DHL-Formula E com a responsabilidade ambiental e social – e ressaltam o papel da DHL como pioneira em sustentabilidade no setor de logística.

Como parte do relacionamento, a DHL terá direitos exclusivos para o DHL & Formula E Together Green Award, descobrindo heróis da sustentabilidade em todo o mundo.

Um herói local será reconhecido em cada corrida da Formula E na Temporada 8, enquanto serão aceitas as indicações globais de indivíduos e organizações ao longo da temporada para o prêmio inaugural.

”O prêmio DHL & Formula E Together Green Award elevará nossa parceria a um novo nível, fornecendo uma plataforma renovada para mostrar iniciativas sustentáveis em todos os finais de semana de corrida. Estamos ansiosos para trabalhar com a DHL para definir o padrão em logística sustentável para o esporte e inspirar os fãs de todo o mundo a tomar medidas para combater as mudanças climáticas”, completou o CEO da F-E.

O vencedor do prêmio será anunciado no jantar de gala do final da temporada em Seul.

O objetivo da DHL é homenagear os heróis da sustentabilidade do dia a dia como embaixadores globais da marca e da sustentabilidade – reconhecer sua capacidade de mudar atitudes por meio da conscientização e chamar a atenção para o poder da ação positiva, por menor que seja, na construção de um futuro mais sustentável.

”O Deutsche Post DHL Group investirá sete bilhões de euros em operações limpas e logística neutra em relação ao clima até 2030, o que inclui grandes investimentos em sua frota de veículos elétricos”, disse Arjan Sissing, Head de Global Brand Marketing do da Deutsche Post DHL Group.

”Isso, juntamente com nosso objetivo de alcançar uma logística de emissão zero até 2050 – é um compromisso importante e líder do setor por parte da DHL. Mas também reconhecemos que os pequenos desenvolvimentos e etapas incrementais – o envolvimento diário e o compromisso por parte de indivíduos e organizações em todo o mundo – são muito importantes. A DHL & Formula E Together Green Award tem como objetivo chamar a atenção para esses heróis e, esperançosamente, ampliar o impacto que eles estão causando”.

Soluções de transporte sustentáveis

Em 2021, a DHL entregou a temporada mais sustentável de todos os tempos em termos de logística da Formula E, usando biocombustível para todos os fretes rodoviários e marítimos, desde os testes da Formula E em Valência 2020 até a corrida final da Temporada 7 em Berlim, conseguindo compensar todas as emissões para o frete rodoviário e marítimo da Formula E dois anos antes do previsto e compensando 611 toneladas de emissões de CO2 (o mesmo que 49.000 árvores).

Para a próxima temporada de 2022 – a temporada mais extensa de todos os tempos, com um recorde de 16 corridas, incluindo três novas cidades (Vancouver, Jacarta e Seul) – a DHL procura aproveitar essas conquistas reduzindo gradualmente suas operações de frete aéreo.

Com o slogan “Change.Accelerated”, o Campeonato ABB FIA Formula E promove a mobilidade elétrica como uma alternativa de emissão zero aos motores de combustão e fornece uma plataforma para fabricantes de automóveis para desenvolver e testar novas tecnologias de e-mobilidade.

O carro de corrida Gen3, programado para a temporada 2022-23, será o monoposto mais eficiente do mundo e é o carro mais rápido, leve e poderoso da Fórmula E até hoje.

Ele é capaz de atingir uma velocidade máxima de 320 km/h e a frenagem regenerativa produzirá pelo menos 40% da energia consumida durante uma corrida.

- A Formula E é uma corrida de classe mundial que traz um tremendo valor de entretenimento para uma base de fãs muito ampla, ao mesmo tempo em que cria valor real para a sociedade - diz Sissing.

- Tem sido uma jornada de parceria incrivelmente emocionante até agora e estamos ansiosos para ingressar na Formula E para continuar aumentando a conscientização sobre a sustentabilidade em todo o mundo.