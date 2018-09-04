Destaque na Rússia, Brendo é trunfo de Anchieta na final do Estadual

Brendo é destaque de Anchieta Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Uma das grandes revelações do futebol de areia do Espírito Santo, Brendo Chagas, de 22 anos, que atua na Rússia, é um dos principais trunfos de Anchieta na final de domingo (9), contra Vila Velha, no 18º Campeonato Estadual de Beach Soccer, prevista para acontecer às 11 horas, no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.

Brendo atua pela equipe do Krylia Sovetov, de Samara, cidade com cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes. A sua equipe foi terceira colocada na Inter Cup, realizada em São Petesburgo, e Brendo foi o artilheiro da competição com nove gols em cinco jogos.

O capixaba ajudou sua equipe a se classificar também para a Super Final do Campeonato Russo, terminando em quinto lugar. Resultado que o deixou muito feliz.

Foi meu primeiro campeonato na Europa. Hoje o campeonato russo é o mais disputado naquele continente, destacou.

Brendo é atleta do CT Missão, do Bruno Xavier, localizado em Anchieta. Ele chegou ao centro de treinamento levado pelo atacante Raphael Silva, seu conterrâneo de Guarapari, campeão sul-americano sub-20 pela Seleção Brasileira no ano passado. E buscou aproveitar ao máximo a oportunidade.

O seu grande sonho é vestir um dia a camisa da Seleção Brasileira. A temporada de 2018 tem sido muito boa. Ele foi eleito o Melhor Jogador do Metropolitano, realizado na AERT, no primeiro semestre, e é um dos cotados a ser eleito o melhor do Estadual que termina domingo que vem.

Domingo passado, na semifinal, foi maior destaque de Anchieta anotando três gols. O respeito por Vila Velha é total, mas a confiança no título imensa. Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. É um clássico estadual, mas estamos confiantes. Temos um elenco forte, avaliou o atleta que tem como características principais a forte marcação e a boa finalização.

AS FINAIS

As finais dos Estaduais acontecerão no próximo domingo (09). Às 10 horas jogam São Pedro e Anchieta (feminino) e às 11 horas: Anchieta e Vila Velha (masculino).