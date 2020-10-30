Desafio reunirá cavalos e pilotos na Hípica Paulista

Crédito: Gabi Lutz

O Concurso Internacional e Nacional de Salto Indoor SHP, maior evento hípico da América do Sul, reservou para o momento máximo de sua programação uma competição que agrada apaixonados pela modalidade Salto e por corridas de carro. O “Desafio carro x cavalo Stuttgart Porsche” unirá cavaleiros e pilotos em duplas no domingo, às 16h30, no intervalo entre a 1ª e a 2ª volta do GP World Cup Qualifier.

A prova começa com o cavaleiro cumprindo um percurso com obstáculos, só conhecido na hora da prova. Cada obstáculo derrubado penaliza o cavaleiro com quatro segundos acrescidos no tempo final da dupla. Em seguida, o cavaleiro corre em direção ao carro, entra pela porta do acompanhante e aí é a vez do piloto acelerar para cumprir um percurso na mesma pista de areia delimitado por cones dispostos entre os obstáculos.

Em cima de cada cone haverá uma bolinha de tênis que não pode ser derrubada. Caso isso ocorra, cada derrube penaliza o piloto com quatro segundos acrescidos ao tempo final da prova. A dupla que fizer o melhor tempo, já descontadas as penalidades, vence.

As dez duplas que estarão em pista este ano foram formadas por sorteio, nesta quarta-feira. São elas: Ewerton Brandão / Rafael Ribeiro, Cesar Urnhani / Eduardo Barbara, Henrique Tielas / Sergio Marins, Alexandre Auler / Cesar Almeida, Eduardo Leonidas / Nicolas Dattelkremer, Maurizio Sala / Rodrigo Chaves, Bruno Pires Xavier / Gabriel Gouveia, Ricardo Mauricio / Bernardo Braga, Nelson Monteiro / Pedro Távora de Matos e o piloto Luca Milani que forma dupla com Andrea Guzzo Muniz Ferreira, amazona baiana radicada em São Paulo e única representante feminina no desafio.

Em 2019, o piloto Beto Gresse levantou pela terceira vez o troféu de campeão formando dupla na ocasião com o cavaleiro Pedro Távora de Matos.Conheça quem são os pilotos do Desafio carro x cavalo Stuttgart Porsche

Maurizio Sala: Veterano com mais de quatro décadas de carreira, Sala correu contra Ayrton Senna no kart e contra Nelson Piquet em provas de longa duração. Pilotou carros de praticamente todas as categorias nacionais e internacionais – incluindo a Fórmula 1, fazendo testes para as equipes Toleman e Benetton. Desde 1998 é um dos pilotos instrutores do Porsche Club Brasil.

Ricardo Mauricio: Começou a correr aos dez anos de idade e não parou mais. Tem sete títulos nacionais de automobilismo e correu durante muitos anos na Europa em categorias como a Fórmula 3 (foi campeão espanhol) e a Fórmula 3000. Corre com carros Porsche em provas de longa duração desde 2003.

Bruno Pires Xavier: Duas vezes campeão da Porsche Club Cup (campeonato de equipes do Porsche Club Brasil) e duas vezes campeão da Porsche Club Racing Cup (campeonato individual de pilotos do Porsche Club Brasil).

Alexandre Auler: Atual Campeão da Porsche Club Cup (campeonato de equipes do Porsche Club Brasil) e piloto do campeonato Endurance Brasil.

Ewerton Brandão: Tem dois títulos no Porsche Club (um de pilotos e um por equipes) e compete regularmente em campeonatos nacionais de Gran Turismo, como o Endurance Brasil. É fã incondicional da marca Porsche.

Nelson Monteiro: Atual Campeão da Porsche Club Cup (campeonato de equipes do Porsche Club Brasil) e piloto do campeonato Endurance Brasil.

Eduardo Leônidas: Atual líder da Porsche Club Racing Cup (campeonato individual de pilotos do Porsche Club Brasil).

Cesar Urnhani:Piloto do Programa Auto Esporte/Apresenta o CBN Motor para Campinas e Região/Três títulos Brasileiros na categoria Turismo. Piloto de testes da indústria automotiva.

Luca Milani: Campeão brasileiro final Cup Sprint Race 2016,Piloto de Stock Car Light (10 pódios em 18 corridas)

Henrique Tielas Moreira: Tricampeão paulista (motores Honda) e campeão brasileiro (Honda), entrou para a história do karting nacional ao tornar-se o primeiro vencedor de provas de arrancada no Brasil, com participações na categoria Lancer Cup, Rally’s pela Mitisubishi e Formula Inter. Nessa temporada vai competir na categoria Parilla representando a montadora Thunder Technologic no campeonato brasileiro onde disputará vaga para o Mundial que será sediado em Portugal, categoria que ele estreou esse ano com 100% das corridas vencidas. Henrique também é cavaleiro e monta pela Sociedade Hípica Paulista.Conheça quem são os cavaleiros Desafio carro x cavalo Stuttgart Porsche

Rafael Ribeiro: Um dos cavaleiros mais velozes em atividade no país coleciona inúmeras vitórias. Campeão do Mini GP de Aniversário da Sociedade Hípica Brasileira, da Copa Ouro do Aniversário do Clube Hípico de Santo Amaro e do Aniversário da Sociedade Hípica de Campinas 2018, vice-campeão do Clássico Top Riders 2018 e da Copa Ouro Haras Albar 2017 e 2018, entre outras.

Eduardo Coelho Barbara: campeão sul-americano Mirim 2018, campeão e vice do CSN Agromen, vice-campeão do SHP Open e do Concurso de Salto Nacional de Maio 2018 na categoria Mirim. Tetracampeão do Troféu Eficiência 2016/17/18/19, campeão brasileiro Pré-Mirim 2017 e tricampeão do Prêmio Brasil Hipismo 2016/17/18.

Sergio Marins: Campeão dos Jogos Sul-americanos Odesur na Bolívia em 2018 e no mesmo ano do Clássico de Aniversário da Hípica de Campinas, do GP do Rio Equestrian Festival, além de vice-campeão do Clássico no CSI-W de Curitiba. Campeão do ranking brasileiro sênior 2013. Nas Olimpíadas de Atenas 2004 fez parte da equipe do Concurso Completo de Equitação (CCE).

Cesar Almeida: Medalha de ouro por equipe no Pan-americano do Rio 2007 e bronze no Pan de Santo Domingo 2003. Um dos principais cavaleiros em atividade no país. Venceu o GP World Cup Indoor da SHP em 2017 e o Mini GP 2016, além do Clássico do SHP Open 2017. É tetracampeão do The Best Jump.

Nicolas Dattelkremer: Campeão paulista sênior top 2010 e vice-campeão do “Desafio carro x cavalo Stuttgart Porsche” em 2018. Representa a Sociedade Hípica Paulista.

Rodrigo Chaves Nunes: Campeão paulista sênior top 2019, com diversos títulos nas categorias de Cavalos Novos, inclusive o de campeão brasileiro. Diversas vitórias no circuito nacional.

Gabriel Gouveia: Campeão em diversas provas de velocidade e outras importantes classificações no circuito nacional. Representa a Sociedade Hípica Paulista.

Bernardo Braga de Albuquerque: Vice-campeão paulista Young Rider 2019, Campeão Jovem Cavaleiro Top no CSN, vice-campeão Sul-americano 2016 na categoria Junior. Representa a Sociedade Hípica Paulista.

Pedro Henrique Távora de Matos: Campeão brasileiro sênior e vice paulista em 2017, vice-campeão brasileiro sênior Especial em 2018, diversas vitórias em prova sede velocidade nacionais.

Andrea Guzzo Muniz Ferreira: Uma das principiais amazonas em atividade no país. Campeã paulista sênior top, campeã Clássico da Copa São Paulo 2016 e campeã do Circuito Oi Serra & Mar, entre outras importantes conquistas.