Depois de viajar quase 30h, Alison estreia ao lado de Álvaro Filho em Xiamen Crédito: Wander Roberto - Inovafoto

A primeira longa jornada já foi: quase 30h entre voos, escalas e conexões para chegar a Xiamen para a etapa 4 Estrelas da China, terceiro torneio da categoria do calendário 2019 do Circuito Mundial. A segunda longa jornada será com os pés na areia, na madrugada desta terça-feira, dia 23, a partir das 4h (15h em Xiamen), quando Alison estreia ao lado de Álvaro Filho contra os compatriotas Thiago e Oscar. Vencendo, o ‘Mamute’ avança para o Qualifying em busca de uma vaga na chave principal do campeonato. Disposição e confiança para encarar ‘três campeonatos em um só’.

"É um caminho duro, começando pelo Country Cota, e cada partida aqui na China é uma decisão. Temos que vencer para depois pensar no Quali, para tentar a vaga na chave principal. Vamos jogar três campeonatos em um só. Vamos pensar em um jogo de cada vez. Aqui em Xiamen, a previsão é de chuva, o que deixa a bola mais pesada, sempre venta muito, ainda tem a adaptação ao fuso de 11h… Mas as dificuldades são para todos. Estamos muito animados, buscando o melhor entrosamento o mais rápido possível e confiantes em fazer um bom torneio", afirmou Alison, ouro nos Jogos Rio-2016 e prata em Londres-2012.

Juntos, Alison e Álvaro Filho tiveram pouco mais de dez dias de treinos, além da disputa da primeira fase da Continental Cup – venceram os quatro jogos e garantiram vaga para o país na fase final, em 2020, ainda sem local nem datas definidos). Alison vem da conquista, no último fim de semana, da etapa de João Pessoa (PB), último torneio do Circuito Brasileiro 2018-2019, campeonato que marcou o título nacional da temporada para Álvaro Filho ao lado de Ricardo.