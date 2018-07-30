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Boxe

'Dei um show mais uma vez', diz Esquiva, após 15º nocaute da carreira

Boxeador capixaba precisou de pouco mais de 1 minuto para derrubar o mexicano Jonathan Tavira

Publicado em 30 de Julho de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2018 às 14:38
A vitória de Esquiva Falcão contra o mexicano Jonathan Tavira Crédito: Flávio Perez/On Board Sports
Sem brecha para o azar. O capixaba Esquiva Falcão precisou de pouco mais de um minuto para conseguir mais um nocaute na sua carreira: a vítima da noite de sábado foi o mexicano Jonathan Tavira. Foi o nocaute mais rápido do medalhista de prata em Londres 2012, faltando 1min22 para o fim do primeiro round. O recorde dele veio na luta anterior contra o francês Salim Larb a 59 segundos.
Após o show em Kissimmee, nos Estados Unidos, Esquiva Falcão fez o gesto característico do cinturão. O lutador deve subir ao ringue pelo título mundial no início de 2019, contra o japonês Ryota Murata. Até lá, tem ainda mais um combate.
Dei um show mais uma vez! Estava bastante motivado e muito bem preparado para vencer. Os resultados mostram que estou próximo de disputar o título do mundo. O Bob Arum (CEO da Top Rank, promotora de lutas de Esquiva) disse isso mais de uma vez e hoje também no ringue. Agora é esperar a luta de outubro de 2018 e depois o tão sonhado cinturão, disse.
Com a vitória, ele segue invicto no boxe profissional, com 21 vitórias no currículo, sendo 15 por nocaute. O rival mexicano também chegou para o combate com um bom currículo, com 17 vitórias, sendo 13 por nocaute, além de cinco derrotas. No entanto, ele não teve a menor chance.
Esquiva Falcão não deu chances ao mexicano Jonathan Tavira Crédito: Flávio Perez/On Board Sports
A luta
Não deu nem para esquentar. O pugilista Esquiva Falcão precisou de somente um round para vencer mais uma luta na carreira. O capixaba era melhor desde os primeiros segundos de combate. Tomando conta do ringue, Esquiva controlou bem a distância e aplicou fortes golpes na linha de cintura de Jonathan. Logo no primeiro minuto, conseguiu um knockdown. O mexicano até tentou se recuperar, mas o brasileiro finalizou a luta com novos golpes na cintura.

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