'Dei um show mais uma vez', diz Esquiva, após 15º nocaute da carreira

A vitória de Esquiva Falcão contra o mexicano Jonathan Tavira Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

Sem brecha para o azar. O capixaba Esquiva Falcão precisou de pouco mais de um minuto para conseguir mais um nocaute na sua carreira: a vítima da noite de sábado foi o mexicano Jonathan Tavira. Foi o nocaute mais rápido do medalhista de prata em Londres 2012, faltando 1min22 para o fim do primeiro round. O recorde dele veio na luta anterior contra o francês Salim Larb a 59 segundos.

Após o show em Kissimmee, nos Estados Unidos, Esquiva Falcão fez o gesto característico do cinturão. O lutador deve subir ao ringue pelo título mundial no início de 2019, contra o japonês Ryota Murata. Até lá, tem ainda mais um combate.

Dei um show mais uma vez! Estava bastante motivado e muito bem preparado para vencer. Os resultados mostram que estou próximo de disputar o título do mundo. O Bob Arum (CEO da Top Rank, promotora de lutas de Esquiva) disse isso mais de uma vez e hoje também no ringue. Agora é esperar a luta de outubro de 2018 e depois o tão sonhado cinturão, disse.

Com a vitória, ele segue invicto no boxe profissional, com 21 vitórias no currículo, sendo 15 por nocaute. O rival mexicano também chegou para o combate com um bom currículo, com 17 vitórias, sendo 13 por nocaute, além de cinco derrotas. No entanto, ele não teve a menor chance.

Esquiva Falcão não deu chances ao mexicano Jonathan Tavira Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

A luta