Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grupo seleto

Definidos os semifinalistas do Capixaba de futebol de areia 2018

Seleções de Anchieta e Santa Leopoldina, pela Chave A, e Rio Novo/Rio Branco e Vila Velha, pela Chave B, venceram e garantiram as vagas, na manhã deste domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 20:19

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 20:19

Vila Velha e Viana disputaram nesta manhã Crédito: Peter Falcão/Pauta livre
Os jogos que indicarão os finalistas da 18ª edição do Campeonato Capixaba de futebol de areia foram definidos na manhã deste domingo (26). Pela chave B, Rio Novo/Rio Branco goleou Marechal Floriano por 6 a 1, e Vila Velha bateu Viana por 5 a 4. Já pela chave A, Anchieta massacrou Santa Leopoldina por 7 a 1, na disputa pela primeira colocação.
Com os resultados, Anchieta terminou com seis pontos e Santa Leopoldina com três pela Chave A. Pela B, Vila Velha somou oito pontos, Rio Novo/Rio Branco fez quatro, Marechal três pontos e Viana zero.
As semifinais serão disputadas no próximo domingo (2), a partir das 10 horas. Anchieta encara Rio Novo/Rio Branco e a seguir Vila Velha joga contra Santa Leopoldina. Os vencedores decidem o título no dia 9 de setembro, às 11 horas. Antes, os perdedores disputam a terceira colocação.
OS JOGOS
No primeiro jogo do dia, Vila Velha teve dificuldades para vencer Viana, já eliminada. Abriu 2 a 0 na primeira etapa com gols de Maguinho e Erick. Juninho Mascote descontou para Viana, Boquinha fez 3 a 1, mas Gustavo fez o segundo gol de Viana. Na segunda etapa, Viana empatou com Gustavo, Erick fez 4 a 3 para Vila Velha, mas Juninho Buru novamente empatou: 4 a 4.
No terceiro tempo, Erick, o melhor da partida, fez 5 a 4 e garantiu a vitória de Vila Velha, primeira colocada da Chave B. Entramos um pouco desligados e tivemos dificuldades, mas na semifinal vamos entrar em quadra 100% focados, prometeu Erick.
SEGUNDO JOGO
No segundo jogo, Anchieta não teve problemas para golear Santa Leopoldina e assegurar a primeira colocação do grupo. Abriu 4 a 1 na primeira etapa, com gols de Diego (2), Juninho Bebê e Iandley, com Jotinha descontando para Santa Leopoldina.
Na segunda etapa, ampliou com Iandley e Eron. E na terceira consolidou a goleada com gol contra de Luan, de Santa Leopoldina. O resultado foi fruto do trabalho da nossa equipe ao longo da partida. Tivemos muita aplicação tática e entrega em quadra, avaliou o goleiro de Anchieta, Gean Pietro.
TERCEIRO JOGO
A terceira partida foi dominada por Rio Novo/Rio Branco, que fez sua melhor exibição. Abriu 4 a 0 nas duas primeiras etapas com gols de Estevão (2) e Digão (2). Na terceira etapa ampliou com Cedri e Vinícius. O goleiro Marcelo, com belo gol, descontou para Marechal.
Precisávamos da vitória. Fizemos um bom trabalho durante a semana e ela veio. Agora é estudar bem Anchieta e treinar forte até domingo que vem para o jogo decisivo, concluiu Digão, do Rio Novo/Rio Branco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados