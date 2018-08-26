Definidos os semifinalistas do Capixaba de futebol de areia 2018

Vila Velha e Viana disputaram nesta manhã Crédito: Peter Falcão/Pauta livre

Os jogos que indicarão os finalistas da 18ª edição do Campeonato Capixaba de futebol de areia foram definidos na manhã deste domingo (26). Pela chave B, Rio Novo/Rio Branco goleou Marechal Floriano por 6 a 1, e Vila Velha bateu Viana por 5 a 4. Já pela chave A, Anchieta massacrou Santa Leopoldina por 7 a 1, na disputa pela primeira colocação.

Com os resultados, Anchieta terminou com seis pontos e Santa Leopoldina com três pela Chave A. Pela B, Vila Velha somou oito pontos, Rio Novo/Rio Branco fez quatro, Marechal três pontos e Viana zero.

As semifinais serão disputadas no próximo domingo (2), a partir das 10 horas. Anchieta encara Rio Novo/Rio Branco e a seguir Vila Velha joga contra Santa Leopoldina. Os vencedores decidem o título no dia 9 de setembro, às 11 horas. Antes, os perdedores disputam a terceira colocação.

OS JOGOS

No primeiro jogo do dia, Vila Velha teve dificuldades para vencer Viana, já eliminada. Abriu 2 a 0 na primeira etapa com gols de Maguinho e Erick. Juninho Mascote descontou para Viana, Boquinha fez 3 a 1, mas Gustavo fez o segundo gol de Viana. Na segunda etapa, Viana empatou com Gustavo, Erick fez 4 a 3 para Vila Velha, mas Juninho Buru novamente empatou: 4 a 4.

No terceiro tempo, Erick, o melhor da partida, fez 5 a 4 e garantiu a vitória de Vila Velha, primeira colocada da Chave B. Entramos um pouco desligados e tivemos dificuldades, mas na semifinal vamos entrar em quadra 100% focados, prometeu Erick.

SEGUNDO JOGO

No segundo jogo, Anchieta não teve problemas para golear Santa Leopoldina e assegurar a primeira colocação do grupo. Abriu 4 a 1 na primeira etapa, com gols de Diego (2), Juninho Bebê e Iandley, com Jotinha descontando para Santa Leopoldina.

Na segunda etapa, ampliou com Iandley e Eron. E na terceira consolidou a goleada com gol contra de Luan, de Santa Leopoldina. O resultado foi fruto do trabalho da nossa equipe ao longo da partida. Tivemos muita aplicação tática e entrega em quadra, avaliou o goleiro de Anchieta, Gean Pietro.

TERCEIRO JOGO

A terceira partida foi dominada por Rio Novo/Rio Branco, que fez sua melhor exibição. Abriu 4 a 0 nas duas primeiras etapas com gols de Estevão (2) e Digão (2). Na terceira etapa ampliou com Cedri e Vinícius. O goleiro Marcelo, com belo gol, descontou para Marechal.