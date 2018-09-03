Definidos os finalistas do Capixaba de futebol de areia 2018

São Pedro e Anchieta, no feminino, e Anchieta e Vila Velha, no masculino, são os finalistas do Campeonato Capixaba de futebol de areia. A definição aconteceu na manhã do último domingo (2), na Praia do Canto, em Vitória, quando, no feminino, São Pedro goleou PSNE por 6 a 0 e Anchieta bateu Vila Velha por 4 a 2. No masculino, Anchieta derrotou Rio Novo por 4 a 3 e Vila Velha derrotou Santa Leopoldina por 2 a 0 na prorrogação, após 4 a 4 no tempo normal.
As finais acontecerão no próximo domingo (9). Às 10 horas jogam São Pedro e Anchieta (feminino) e às 11 horas Anchieta e Vila Velha (masculino). Contudo, a programação começa às 8 horas, com a definição do terceiro colocado no feminino. Enfrentam-se PSNE e Vila Velha. Logo depois jogam pela terceira colocação no masculino Rio Novo e Santa Leopoldina. A entrada é franca.
OS JOGOS
Pelo estadual feminino, São Pedro não teve problemas para golear PSNE, abriu 1 a 0 na primeira etapa com Suellen. Ampliou para 3 a 0 na segunda etapa com Gisele e Maiara e consolidou a goleada na terceira etapa com gols de Silvana e Maiara (2).
O primeiro tempo foi mais de análise, mas nas duas etapas seguintes conseguimos impor nosso jogo, destacou a goleira Érika, do São Pedro.
A segunda partida do dia foi eletrizante. Vila Nova/Vila Velha venceu a primeira etapa por 1 a 0 com gol de Tuanny. Na segunda etapa, a goleira Letícia Lopes empatou para Anchieta. Thaís fez 2 a 1, mas Letícia Villar empatou novamente para Anchieta: 2 a 2.
No terceiro período, Anchieta forçou o ritmo e em grande atuação fez 4 a 2 com gols de Letícia Villar e Noele.
Foi o melhor jogo da competição. De altíssimo nível. Soubemos aproveitar melhor as chances. Mas a definição veio nos detalhes, avaliou Bárbara Colodetti, de Anchieta.
ENTRE OS HOMENS
Na primeira semifinal masculina, Anchieta fez 1 a 0 na primeira etapa com gol de Brendo. Na segunda etapa ampliou também com Brendo, mas Alezyr descontou para Rio Novo/Rio Branco.
Na terceira etapa, novamente Brendo balançou as redes para Anchieta, mas Rio Novo/Rio Branco subiu de produção e chegou ao empate com gols do goleiro Sonaldo e Léo. Nos minutos finais, contudo, Juninho Bebê marcou para Anchieta e evitou que o jogo fosse para a prorrogação. Final 4 a 3 para Anchieta.
No segundo jogo da semifinal masculina, Vila Velha fez 1 a 0 com Diego, mas Gustavo empatou. Na segunda etapa, melhor em quadra, Santa Leopoldina fez 3 a 1 com dois gols de Luan, mas Erick marcou para Vila Velha. Final da segunda etapa: 3 a 2 Santa Leopoldina.
Na terceira etapa Santa Leopoldina ampliou com Gustavo, mas com muita determinação Vila Velha buscou o empate com dois gols de Diego, o último a poucos segundos do final.
Na prorrogação, Vila Velha aproveitou o seu melhor banco de reservas e fez 2 a 0 com gols de Leandrão (contra) e Bokinha.
Foi um jogão. Uma partida dura. Digna de semifinal, disse Diego, de Vila Velha.