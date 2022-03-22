  • Definidos os campeões da tradicional Regata Volta da Taputera, em Vitória (ES)
Definidos os campeões da tradicional Regata Volta da Taputera, em Vitória (ES)

+Bravíssimo levou a melhor na disputa que reuniu pela primeira vez barcos da classe ORC...
LanceNet

22 mar 2022 às 09:56

Foram definidos, neste sábado, os campeões da Regata Volta da Taputera, realizado pelo Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória (ES)
Na classe ORC a disputa ficou entre os dois barcos Felci 315 com o +Bravíssimo levando a melhor por cerca de sete minutos contra o Aventureiro-Maestrale, com o Phantom of the Opera fechando o pódio.
Na RGS I o Mariscal foi o campeão e na RGS II o Namastê foi o campeão. Na Bico de Proa, o Albatroz foi o vencedor. Ao todo foram 19 barcos de Oceano na raia.
"É a regata mais tradicional do Espírito Santo com mais de 70 anos de história e há 20 anos tem regata de oceano, primeira vez que corremos na ORC nela e o duelo entre os dois Felci 315. O Maestrale estava na frente, mas uma adriça deles travou , perderam tempo nessa história. Algo bem interessante foi a arquibancada montada na rua de lazer para as pessoas verem de perto, algo muito bacana", disse Luciano Secchin, comandante do +Bravíssimo .
Crédito: Divulgação

