Definidos os campeões da tradicional Regata Volta da Taputera, em Vitória (ES)

Foram definidos, neste sábado, os campeões da Regata Volta da Taputera, realizado pelo Iate Clube do Espírito Santo, em Vitória (ES)
Na classe ORC a disputa ficou entre os dois barcos Felci 315 com o +Bravíssimo levando a melhor por cerca de sete minutos contra o Aventureiro-Maestrale, com o Phantom of the Opera fechando o pódio.
Na RGS I o Mariscal foi o campeão e na RGS II o Namastê foi o campeão. Na Bico de Proa, o Albatroz foi o vencedor. Ao todo foram 19 barcos de Oceano na raia.
"É a regata mais tradicional do Espírito Santo com mais de 70 anos de história e há 20 anos tem regata de oceano, primeira vez que corremos na ORC nela e o duelo entre os dois Felci 315. O Maestrale estava na frente, mas uma adriça deles travou , perderam tempo nessa história. Algo bem interessante foi a arquibancada montada na rua de lazer para as pessoas verem de perto, algo muito bacana", disse Luciano Secchin, comandante do +Bravíssimo .