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Definidos os campeões da 1ª Copa ICS - Regata Ilha das Cabras no Guarujá

Evento contou com 21 barcos e arrecadou três toneladas de alimentos...
LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 20:11

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:11

Crédito: Aline Bassi / Balaio de Ideias
Foram definidos os campeões da 1ª etapa da Copa ICS de Regatas 2021, a Volta ilha das Cabras, realizada pelo Iate Clube de Santos, no Guarujá (SP), e pelo Clube Internacional de Regatas, de Santos (SP), com apoio da ABVO, Associação Brasileira de Veleiros de Oceano.
Ao todo foram 21 barcos na raia nas classes ORC, RGS e Mini 6.5 na Baía de Santos.
Na classe principal, a ORC, o veleiro King foi o campeão com o tempo corrigido de 2h20min, deixando o Chroma em segundo lugar e o Blue Seal Rudá em terceiro completando o pódio.
"A primeira regata do ano na Baía de Santos exigiu muito das tripulações. Largada com muitos barcos , vento Leste/Nordeste fraco com ondas e muita alteração de intensidade pediam ajuste de peso da tripulação e das velas constantemente", disse Fabio Cotrim, timoneiro do King.
"Nossos trimmers Alex Kienitz de balão, Fabio Lucas e Fernando Kiriki estavam super ligados e mantiveram o seguimento do barco mesmo com ventos abaixo de 3 nós em alguns momentos. O momento chave da regata foi a nossa escolha ao buscar a pressão um pouco mais fora da costa pelo nosso tático Marcello Sestini , com os outros barcos mais próximos de terra no contra-vento, conseguimos abrir a vantagem para montar a liha das Cabras e administrar no popa. Nossos principais concorrentes paulistas estavam todos presentes, o que deixou a regata mais animada", seguiu.
Cotrim contou que o barco foi adquirido durante o começo da pandemia, em junho de 2020, e agora o foco é buscar mais conquistas como o título Paulista e também fortes competições como a Santos-Rio, Semana de Vela de Ilhabela
"Nosso grupo de amigos estava em um “zoom” happy hour e o Fabio Faccio veio com a loucura de comprar um barco que não poderíamos usar devido a pandemia. A parte mais dura foi explicar para as esposas (risos). Acho que foi uma válvula de escape para todos nós cumprindo o lockdown. Desde então conseguimos algumas janelas de acordo com as orientações do governo para velejar com a tripulação fazendo testes de PCR na semana anterior às regatas e todos mantendo um acordo de se cuidar muito no dia-a-dia. Um de nossos sócios, Marcelo Cabral, tem mantido distanciamento e até hoje somente velejou uma vez no barco , mas mesmo assim participa ativamente como tesoureiro, gestor e também responsável pelo instagram do barco. Ele fica na torcida , mas faz muita falta pois é um ótimo velejador . Espero que em breve estejam todos vacinados e possamos contar com toda a equipe que é bem forte".
"Nosso plano é brigar pelo campeonato paulista ORC. Ano passado fomos vice na IRC. Com certeza iremos na Semana de vela de Ilhabela , algumas etapas da Copa Mitsubishi, Santos-Rio / Circuito Rio e as regatas do Iate Clube de Santos", finalizou.
Na classe RGS o caneco ficou com o H3+ de Carlos Rato deixando o Pepper em segundo e o Gaia III em terceiro. Na Mini 6.5 o Xavante ficou em primeiro e o Bloody Bones em segundo.
"Marcando a volta das regatas em Santos, tivemos um expressivo número de participantes, mostrando a vontade reprimida de velejar. Foi uma regata de pouco vento, tanto é que a Comissão de Regata precisou fazer um encurtamento, e com ventos com intensidade variável e com rondadas, exigindo paciência e técnica, favorecendo os barcos maiores.Marcou também a reintrodução da classe ORC", disse Jonas Penteado, Vice-Comodoro Financeiro e Administrativo do ICS e membro do veleiro Asbar IV.
Cerca de TRÊS toneladas de alimentos foram arrecadados e serão doados nesta quarta-feira, dia 19
A campanha de doação de alimentos foi um sucesso com cerca de três toneladas arrecadadas . Os alimentos doados pelos velejadores serão entregues nesta quarta-feira, dia 19, no Ginasio Municipal Guaibê, no Guarujá (SP), para o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal do Guarujá e a entidade beneficente Associação Educacional Cultural Esportiva e Recreativa Projeto Tia Egle, sediada na cidade de Santos.
A iniciativa foi da ABVO (Associação Brasileira Veleiros de Oceano) em conjunto com o ICS e o CIR, onde cada tripulante doou pelo menos três quilos de alimentos não perecíveis, ajudando aos mais necessitados na crise provocada pela pandemia.
"Não poderia deixar de lembrar a iniciativa dos velejadores arrecadando alimentos não perecíveis em quantidade expressiva", completou Jonas.
A regata contou com apoio do Clube Internacional de Regatas, ABVO, FEVESP e da Classe BRA/RGS. O Aviso de Regatas está disponível no site do ICS: icsantos.com.br.
RESULTADOS:
ORC
1 - King - 2h20min (tempo corrigido2 - Chroma - 2h28min05s3 - Blue Seal Rudá - 2h30min45s4 - Inaê 40 - 2h35min47s5 - Asbar IV - 2h36min46s6 - Xamã - 2h40min48s7 - Bravo - 2h46min23s
RGS
1 - H3+ 2 - Pepper3 - Gaia III4 - Cooperacao5 - Miuruca6 - União7 - Mais Bakana - Não completou7 - Fandango - Não completou7 - Pitanga - Não completou7 - Pit-Go - Não completou7 - Ronin - Não completou7 - Thor - Não completou
Mini 6.5
1 - Xavante2 - Bloody Bones

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