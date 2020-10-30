Definidos formato e grupos do Brasil Open de polo aquático em Bauru

Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

A Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) fez, na semana passada, o sorteio dos grupos da chave masculina e explicou como será o Brasil Open da modalidade, torneio que acontecerá de 18 a 22 de novembro em Bauru. Esta será a primeira competição da entidade após o inicio da pandemia da Covid-19. A PAB já está em busca de uma empresa que faça os testes para garantir a segurança de todos, já que a testagem dos atletas e staff do evento é imprescindível.

Serão três grupos na chave masculina: Sesi-SP, Clube Atlhetico Paulistano e Fluminense no grupo A, Esporte Clube Pinheiros, ABDA Bauru e Tijuca Tênis Clube no grupo B e Flamengo, Sociedade Hípica de Bauru e Clube Paineiras do Morumby no grupo C.

O torneio será dividido em quatro etapas: fase de grupos, segunda fase, semifinais e final. As equipes jogarão entre si nos seus respectivos grupos uma única vez. As quatro melhores no somatório geral avançam às semifinais.

Já no feminino, será apenas um grupo e as equipes se enfrentam entre si: Sesi-SP, Esporte Clube Pinheiros, ABDA Bauru, Tijuca Tênis Clube e Flamengo.

- O Brasil Open será um grande marco para o polo aquático em 2020. Em meio a tantas incertezas, fazer um grande evento, com todos os cuidados para preservar a saúde dos envolvidos, e trazer o retorno às atividades será um privilégio - disse Alexandre Checcinato, presidente da PAB.

- Os atletas estão ansiosos pelo retorno, e proporcionaremos um grande campeonato. Aproveito para agradecer também à ABDA (Associação Bauruense de Desportes Aquáticos) pelos cuidados que estão dispensando para sediar a competição - complementou o presidente.