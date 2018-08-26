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Definida as semifinais do Estadual feminino de futebol de areia

Dos duelos entre Vila Nova/Vila Velha x Anchieta e São Pedro x PSNE sairão os finalistas

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 21:53
Vila Nova/Vila Velha x Anchieta e São Pedro x PSNE. Estas são as semifinais da primeira edição do Campeonato Estadual Feminino de Futebol de Areia.
Silvana comemora um dos gols da vitória da equipe de São Pedro Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Os jogos foram definidos na manhã deste sábado (25), no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, Praia do Canto, em Vitória, quando São Pedro goleou Anchieta por 6 a 3 e Vila Nova/Vila Velha não teve dificuldades para vencer a Associação Capixaba por 6 a 2.
Com os resultados, São Pedro liderou a Chave A com três pontos. Anchieta também somou três pontos, mas perdeu no primeiro critério de desempate, o do confronto direto. Com dois pontos, Vilavelhense, que folgou na rodada, foi eliminado.
Vila Nova/Vila Velha ficou em primeiro pela Chave B com seis pontos e PSNE, que também folgou na rodada, acabou em segundo com três pontos. Associação Capixaba não somou pontos.
As semifinais acontecerão no dia 2 de setembro, no mesmo local, a partir das 8 horas. Jogam: São Pedro x PSNE, no maior clássico do beach soccer feminino da Capital, e a seguir Vila Nova/Vila Velha x Anchieta.
Os vencedores disputam a primeira colocação no dia 9 do mesmo mês, às 10 horas. E os perdedores lutam pela terceira colocação às 8 horas.

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