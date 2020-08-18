De olho em Tóquio, Zarif retorna às competições de vela em setembro

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O brasileiro Jorge Zarif voltará às competições na Semana de Vela do Rio de Janeiro, que será realizada de 5 a 7 de setembro, no Iate Clube do Rio de Janeiro. O atleta, que se prepara para sua terceira Olimpíada na classe Finn, não compete desde dezembro do ano passado, quando participou da Finn Gold Cup, em Melbourne, na Austrália.

A competição no Rio de Janeiro terá todas as regras de distanciamento social necessárias na pandemia do coronavírus. Serão seis regatas programadas para as classes Optimist, 420, 29er, Laser, RS:X, IQFoil, Finn, Snipe, 470, 49er, 49FX e Nacra 17. Será a 33ª edição da Semana de Vela do Rio de Janeiro.

Zarif segue treinando em Ilhabela (SP) e São Paulo (SP) para as competições nacionais.

- Estou ansioso para voltar a competir depois de tanto tempo. Nesse período de quarentena, eu tomei todos os cuidados possíveis e mantive a parte física. Desde agosto estou treinando na água focado nessa reta final de campanha olímpica - disse Jorginho, que está em quinto lugar no ranking mundial da classe Finn.

O objetivo do velejador é chegar pronto para Tóquio 2021, sua terceira olimpíada na carreira. Em Londres 2012, o velejador paulista terminou em 20º lugar e foi o mais jovem da delegação na modalidade. Já na Rio 2016, o atleta ficou em 4º. Em Pequim 2008, Jorginho foi como reserva com apenas 15 anos.

O principal resultado de Zarif na Finn foi o título mundial de 2013, conquistado em Tallin, na Estônia. O velejador também ganhou a versão júnior da competição um mês antes. Após o feito, foi eleito pelo Comitê Olímpico Brasileiro o Atleta do Ano.