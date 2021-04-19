De olho em Tóquio, Robert Scheidt assume vice-liderança em Portugal

O brasileiro Robert Scheidt começou bem o ILCA Vilamoura European Continental Qualification, em Portugal. Nesta segunda-feira, o bicampeão olímpico cruzou a linha de chegada em segundo lugar na classe Laser nas duas regatas iniciais da última competição oficial antes dos Jogos de Tóquio. Nesta terça-feira, ele volta à água para mais duas corridas do campeonato que termina no sábado.
Na fase de classificação, a flotilha foi dividida em dois grupos, com 60 barcos cada um. Scheidt está no azul e, nesta segunda-feira, ele só não foi mais veloz que o finlandês Kaarle Tapper, na primeira regata, e o croata Tonci Stipanović na segunda. Com os resultados do duplo segundo lugar, Robert assegurou a liderança da competição, com 4 pontos perdidos na classificação geral. O russo Maxim Nikolaev aparece na vice-liderança, com 5pp, após uma segunda e terceira colocações nas provas desta segunda.
Com vagas ainda em jogo para Tóquio entre os velejadores europeus, o nível em Vilamoura é do padrão de um campeonato continental.
- Tive um dia bom e aproveitei as oportunidades que surgiram nas regatas. Ventou bem na primeira regata, entre 16 a 17 nós. Fiz boa largada, montei a primeira boia em terceiro e cheguei em segundo. A segunda prova foi mais complicada. O vento mudou, foi para terra e ficou bem oscilante. Não fiz uma primeira parte muito boa, mas, com velocidade e decisões acertadas, recuperei de 13° para segundo. Agora é descansar e ir com tudo para amanhã. Teremos mais cinco dias bem duros pela frente. Fico feliz com o resultado, mas o importante é seguir evoluindo com foco na Olimpíada - afirmou Scheidt.