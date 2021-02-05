De olho em Tóquio, Leticia Bufoni revela novo ‘Centro de Treinamento’ no quintal de casa

Apaixonada por adrenalina, a skatista Leticia Bufoni foi ainda mais além e uniu o espírito radical à competitividade. Personagem da série especial ‘Backyards’, que estreia nesta sexta-feira, gratuitamente pela internet, a atleta olímpica revela os detalhes da sua nova pista de skate, no quintal da sua residência, em Los Angeles (EUA), que também é seu ‘Centro de Treinamento Particular’ visando às próximas competições, principalmente, a de Tóquio.- Renovei a minha pista de skate há cerca de um ano e adicionei algumas coisas que não estavam aqui, porque eu quero uma pista de skate que possa treinar para competição. Este corrimão é perfeito para aprender manobras. Essa escadinha é pequena e bem divertida. É parecido com o que se encontra em competições, mas um pouco menor. Eu desenhei tudo. O A-frame (obstáculo) é minha parte favorita para andar. Quando eu não estou viajando, ando de skate e me divirto - afirma a brasileira. Ao longo do episódio curto e dinâmico, Leticia, uma das cinco melhores do mundo na modalidade Street, mostra ainda outros obstáculos, como é o seu dia a dia, atividades que a ajudam a manter a forma, seu talento no futebol e até rolês de motocicleta e triciclo motorizado. Com foco no maior evento multiesportivo do mundo nesta temporada, a skatista também comenta sobre as expectativas para 2021. - Eu espero que tudo volte ao normal, que tudo isso acabe. Quero muito que as competições e treinos voltem e ir pra Tóquio. Estamos há alguns anos correndo atrás desse sonho, trabalhando muito e competindo para poder representar o Brasil. Não aguento mais esperar. Estou super ansiosa, e chegar lá representando o Brasil vai ser um grande sonho realizado. Quero trazer a medalha pra cá, mas meu foco primeiro é chegar lá - completa. O público brasileiro pode acompanhar esse rolê pelo quintal da casa de Leticia Bufoni por meio do link bit.ly/3rCI4Nl . A paulista é a primeira brasileira a ser retratada na série ‘Backyards’, produzida pela Red Bull, e que conta com outros grandes nomes do esporte mundial, como a sensação olímpica Mondo Duplantis, atleta sueco do Salto com Vara; do ciclista britânico Matt Jones; e da turca Hazal Nehir, de Parkour.