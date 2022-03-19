Darlan Romani atinge melhor marca da carreira e garante o ouro no Mundial Indoor

É ouro! O brasileiro Darlan Romani se tornou campeão mundial de arremesso de peso. Neste sábado, o atleta atingiu a marca de 22,53m (melhor da carreira), superou o bicampeão olímpico Ryan Crouser e terminou em primeiro lugar no ranking do campeonato.> Brasil cai em grupo com China e Argentina no Mundial de Vôlei Feminino

Romani atingiu a melhor marca de sua carreira. Antes, ele havia alcançado 21,77m, em fevereiro de 2021. O arremesso que deu o ouro para o brasilero ficou apenas 29 centímetros do recorde mundial, que pertence ao Crouser.

Antes da conquista do Mundial, Romani já havia alcançado o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o ouro no Pan-Americano em 2019 e mais dois ouros nos Jogos Mundiais Militares, em 2015 e 2019.