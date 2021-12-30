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Daniel Nascimento ressalta treinos para a São Silvestre: 'A evolução é importante para quem quer buscar algo'

Atleta olímpico é um favoritos para conquistar a atual edição da tradicional corrida de São Paulo; brasileiros não vencem desde 2010...
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Publicado em 

30 dez 2021 às 12:31

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 12:31

Daniel Nascimento, maratonista brasileiro de 23 anos, participou da coletiva de imprensa da São Silvestre 2021 nesta quinta-feira (30), em São Paulo, e ressaltou seus treinamentos intensos para buscar o título da categoria masculina da atual edição da tradicional corrida. - Já me perguntaram se e o Brasil poderia voltar a vencer a São Silvestre e eu disse que ia treinar firme e buscar evoluir. A evolução é muito importante para quem quer buscar algo. Eu fui para lá (treinar no Quênia) buscar algo e agora tenho a oportunidade de competir.O atleta de Paraguaçu Paulista admite que "não esperava" ter a melhor colocação de um brasileiro na São Silvestre, o que aconteceu em 2019, quando ficou em 11°. Último brasileiro campeão da competição, em 2010, Marílson Gomes dos Santos já afirmou em entrevistas que há chances do país voltar a vencer a corrida após 11 anos e destacou Nascimento como forte candidato.A Corrida de São Silvestre retorna em 2021 após a edição anterior ser cancelada por causa da pandemia da Covid-19. A tradicional prova de rua disputada em São Paulo acontece no próximo dia 31 de dezembro, a partir das 7h30.
Crédito: DanielNascimento(esquerdaéumdoscandidatosparavenceraSãoSilvestre2021(Foto:AndersonMartins/LANCE!)

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