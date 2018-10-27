Da areia para a vida: Maria Elisa revê amigas capixabas em Vila Velha

As capixabas rodam o mundo pelo futebol de areia. A carioca também vive na ponte aérea, mas pelo vôlei de praia. Noele Bastos e Bárbara Colodetti estiveram na arena montada na Praia da Costa para prestigiar a amiga Maria Elisa, que está classificada junto com a parceira Carol Solberg para as semifinais do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia.
Com a camisa do Lady Terracina, Noele e Bárbara foram campeãs italianas de futebol de areia em julho deste ano. Mas foi através do vôlei que a amizade começou com Maria Elisa.
"Eu joguei vôlei de praia até o sub-21 e foi aí que conheci a galera toda do Rio. Depois migrei para o futebol de areia e as amizades continuaram. Viramos um grupo e estamos juntas desde 2012. A Bárbara pegou o bonde andando (risos), foi para um Réveillon comigo no Rio e conheceu a galera, tanto que nosso grupo no WhatsApp se chama 'Réveillon'. Estamos sempre juntas, seja no Rio ou aqui no Estado", contou Noele.
Maria Elisa, de 34 anos, é uma carioca apaixonada pelo Espírito Santo e pelos amigos que fez por aqui. "Eu admiro o incentivo que o Estado faz para o esporte, é muito importante para as meninas (Noele e Bárbara) que viajam o mundo inteiro levando o nome do Espírito Santo. Esse nosso grupo é terrível (risos), quando estou estressada entro nele, porque a galera é de bem com a vida", disse a atual campeã brasileira.