Curling e hóquei no gelo abrem os Jogos Olímpicos de Inverno a partir desta quarta-feira

Os Jogos Olímpicos de Inverno começam nesta quarta-feira em Pequim, na China. Curing e Hóquei no Gelo serão os primeiros esportes a movimentar o torneio nesta edição de 2022. Suécia x Grã Bretanha, Austrália x Estados Unidos, Noruega x República Tcheca, China x Suíca serão os primeiros confrontos de duplas mistas do Curling.+ Pequim registra recorde de casos de Covid-19 a poucos dias do início das Olimpíadas de Inverno

As seleções se enfrentam na primeira sessão às 9h05 (horário de Brasília), e voltam às pistas de gelo às 22h05 para a segunda rodada, nos seguintes confrontos: Austrália x China, Suécia x República Tcheca, Estados Unidos x Itália, Grã Bretanha x Canadá. Já na madrugada de quarta para quinta se enfrentam Itália e Suíça, e Estados Unidos e Noruega.

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Já as primeiras partidas de hóquei no gelo ocorrem na madrugada de quarta para quinta, ás 1h10 (horário de Brasília, nos duelos femininos entre Canadá e Suíça, e República Tcheca e China.