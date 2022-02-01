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Curling e hóquei no gelo abrem os Jogos Olímpicos de Inverno a partir desta quarta-feira

Torneio começa com as disputas de duplas mistas de curling em Pequim, na China...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 19:06
Os Jogos Olímpicos de Inverno começam nesta quarta-feira em Pequim, na China. Curing e Hóquei no Gelo serão os primeiros esportes a movimentar o torneio nesta edição de 2022. Suécia x Grã Bretanha, Austrália x Estados Unidos, Noruega x República Tcheca, China x Suíca serão os primeiros confrontos de duplas mistas do Curling.+ Pequim registra recorde de casos de Covid-19 a poucos dias do início das Olimpíadas de Inverno
As seleções se enfrentam na primeira sessão às 9h05 (horário de Brasília), e voltam às pistas de gelo às 22h05 para a segunda rodada, nos seguintes confrontos: Austrália x China, Suécia x República Tcheca, Estados Unidos x Itália, Grã Bretanha x Canadá. Já na madrugada de quarta para quinta se enfrentam Itália e Suíça, e Estados Unidos e Noruega.
+ Pela Copa América de Futsal, Brasil bate o Chile e lidera Grupo A
Já as primeiras partidas de hóquei no gelo ocorrem na madrugada de quarta para quinta, ás 1h10 (horário de Brasília, nos duelos femininos entre Canadá e Suíça, e República Tcheca e China.
Crédito: SuécianoMundialfemininodecurling(Foto:RichardGray/WCF

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