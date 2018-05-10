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Novo projeto

Cristiano Ronaldo vira super-herói animado em novo projeto multimídia

'Striker Force 7' é uma nova franquia de animação em vários formatos, desde histórias em quadrinhos até videogames e conteúdo digital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 13:24

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 13:24

Cristiano Ronaldo, ao centro, como personagem da série 'Striker Force 7' Crédito: Divulgação/Produtora Graphic India
O atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, anunciou na quarta-feira, 9, que emprestará sua imagem para um super-herói de animação na série Striker Force 7, um projeto onde contará com a produtora Graphic India e VMS Communications, especializada em marketing digital, informaram as empresas através de um comunicado.
As duas companhias vão criar esta nova franquia de animação em vários formatos, desde histórias em quadrinhos até videogames e conteúdo digital.
"Sempre fui fã dos super-heróis e estou entusiasmado de ajudar a criar esta nova série animada", comentou o português.
"Da mesma maneira que o futebol se conecta com culturas e pessoas de todo o mundo, acredito que os personagens animados e os heróis podem fazer o mesmo. E essa é a razão pela qual quero unir essas paixões através deste projeto e compartilhá-lo com meus fãs", acrescentou.
Sharad Devarajan, co-criador e produtor da série, afirmou que Ronaldo é um super-herói na vida real para toda uma geração e que Striker Force 7 oferecerá um grupo de personagens de todo o mundo em um claro compromisso com a diversidade.
"O nome de Cristiano é sinônimo de profissionalismo, dedicação e sucesso", comentou Diego Guarderas, chefe de operações da VMS Communications. "Essa é a razão pela qual inspira milhões de pessoas no mundo todo", completou.
A série foi criada por Devarajan e próprio Ronaldo, que atuarão como produtores executivos do formato, ao lado de Guarderas.

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