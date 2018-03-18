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Futebol de Areia

Craques da areia comemoram os 20 anos da primeira seleção oficial

A partida, repleta de grandes nomes do futebol de areia, aconteceu na Praia de Camburi, em Vitória

Publicado em 18 de Março de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2018 às 18:55
Muito da história do futebol de areia capixaba foi revivida na manhã deste domingo (18), na Praia de Camburi, em Vitória, em jogo comemorativo aos 20 anos da primeira formação da seleção capixaba da modalidade, exatamente para a disputa do Campeonato Brasileiro, realizado na Praia do Morro, em Guarapari (ES), quando na ocasião a equipe treinada por Jorge Ferreira, o Índio, foi vice-campeã.
O evento foi idealizado pelo goleiro Pierre e pelo defensor Chico Bonacossa, que, curiosamente, se conhecem desde as categorias de base do futsal do Álvares Cabral. Feras de variadas gerações, a maioria campeã brasileira (e boa parte com grande projeção internacional), fizeram questão de marcar presença. Assim como familiares e fãs. Também prestigiou a partida o presidente da Federação de Beach Soccer do Espírito Santo, Paulo Sergio de Lima. O encontro foi comemorado depois com um churrasco.
Segundo Pierre, outras edições, ainda nesta temporada, serão realizadas. O grande arqueiro lembra das dificuldades de adaptação ao piso de areia no início. A bola desviava demais por causa ao piso irregular. Então fazíamos de tudo para evitar os chutes de longa distância. Pode parecer estranho, mas era mais fácil defender o chamado chute à queima roupa, disse.
O técnico Índio compareceu e se emocionou ao relembrar os velhos tempos. Tive minha contribuição, mas eles alcançaram o sucesso por seus próprios méritos. Fico feliz em vê-los bem na vida. Mesmo sendo pais de família, ainda os vejo como meninos, repletos de sonhos, comentou.
 Jamais pensávamos que chegaríamos tão longe e que o esporte crescesse tanto, com tantos atletas brilhando mundialmente. Passa um filme na cabeça da arena superlotada e dos títulos e jogos também pela Seleção Brasileira, lembrou Raphael.
Participaram do evento, além do técnico Índio: Pierre, Marquinhos, Canal; Duda, Raphael, Rui, Mederix, Juninho, Alexandre Pezão, Andrezinho, André Bomba, Rafinha, Cerezo, Camilo, Jô, Patrik, Diego, Bruno Xavier, Bruno Malias, Jorginho, Léo Zanotelli, Pablo, Erich, Chico e Buru.
 O jogo
 O jogo começou após os atletas homenagearem o goleiro Canal, aniversariante do dia. Os 25 atletas foram divididos em duas equipes. Uma de uniforme rosa e a outra de uniforme azul. A equipe de uniforme rosa venceu por 8 a 6. O primeiro tempo registrou 2 a 0 para a equipe de uniforme rosa com gols de André Bomba e Buru.
No segundo tempo a equipe ampliou para 6 a 2, com gols de Rui, Bruno Malias e Andrezinho (dois gols). Descontaram para a equipe de uniforme azul: Jô e Chico.
No terceiro tempo, a equipe de uniforme azul reagiu, mas não conseguiu reverter o placar. Marcaram Bruno Xavier (três gols) e Rafinha para a equipe de uniforme azul. E Jô (que atuou neste período pela equipe de uniforme rosa) e Camilo para o time adversário.

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