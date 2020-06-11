Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

CPB lança protocolo de segurança para volta às atividades esportivas

CT Paralímpico, em São Paulo, permanece fechado por tempo indeterminado
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jun 2020 às 20:19

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 20:19

Crédito: Divulgação/CPB
O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou nesta quinta-feira um protocolo de retorno seguro às atividades esportivas dos atletas paralímpicos do Brasil. O documento, que contou com a coordenação do médico-chefe do CPB, Hésojy Gley, e apoio das áreas técnicas, enfermagem e fisioterapia, pode ser acessado neste link. As orientações poderão servir de modelo para retorno das atividades em espaços esportivos paralímpicos espalhados pelo Brasil, como os Centros de Referência Paralímpico (CRP), e demais estruturas ligadas direta ou indiretamente a atletas e praticantes de esportes paralímpicos, ou atividades físicas para pessoas com deficiência. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, permanece com as atividades, calendário de competições e treinamentos suspensos por tempo indeterminado. - Este documento por si só não é suficiente o bastante para determinar o retorno à atividade física. É imperiosa a consideração da realidade local, público componente do grupo de risco e estrutura disponível para as atividades - diz Mizael Conrado, presidente do CPB. Grande parte do conteúdo do protocolo foi baseada em exemplos e parâmetros até agora bem sucedidos adotados por entidades nacionais e internacionais, sejam no âmbito da saúde ou do esporte. Os procedimentos a serem seguidos contemplam todos os momentos da rotina diária de um atleta, desde a sua saída de casa até o seu retorno à residência, como cuidados no transporte, em elevadores, viagens de avião, acessos às estruturas esportivas, processamento de roupas, sanitização, alimentação e suplementação, recomendações nas áreas dos treinamentos, entre outros.E MAIS:Time de Calderano vira, vai à final e tentará bicampeonato da BundesligaBicampeão de Roland Garros afirma que é o momento de Federer parar22 anos depois da primeira luta, Belfort volta a desafiar Wanderlei e questiona: ‘Quem gostaria de ver?'Campeão olímpico com a Seleção de vôlei, Eder jogará na AlemanhaGuga completa 20 anos do BI de Roland Garros: 'O mais difícil' E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados