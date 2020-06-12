COVID-19: Retorno do Campeonato Espanhol e Brasil ultrapassa 40 mil mortes e 802 mil casos da doença

Crédito: Confira tudo o que aconteceu dentro e fora do esporte em relação à COVID-19 (AFP

Em meio à pandemia, o LANCE! divulga boletins diários com informações sobre as principais decisões tomadas no Brasil e no mundo diante do novo coronavírus. Nesta quinta-feira, o Campeonato Espanhol retornou após 92 dias de paralisação, enquanto, no Brasil, o número de mortes passou de 40 mil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Confira tudo aqui no boletim do L!.

RETORNO DO CAMPEONATO ESPANHOL COM DÉRBI ANDALUZIANa retorno do Campeonato Espanhol após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, o Sevilla recebeu o Real Betis e garantiu a vitória por 2 a 0 no dérbi da Andaluzia. Ocampos e o brasileiro Fernando marcaram os gols da vitória do time da casa.

CLUBES ENTREGAM PROTOCOLO E AGUARDAM AVAL PARA RETORNAR AOS TREINOSNa manhã desta quinta-feira, os presidentes de Palmeiras, Corinthians e São Paulo, juntamente com a Federação Paulista de Futebol, se reuniram com o prefeito da capital Bruno Covas para entregar um protocolo de retomada dos treinos na próxima segunda-feira (15). A proposta, agora, será repassada para análise da Vigilância Sanitária.

QUANDO OS ESTADUAIS VÃO RETORNAR?No momento, apenas o Campeonato Catarinense já tem data marcada para a retomada, no dia 8 de julho. O L! relatou a situação de todos os estados Brasil afora para saber como cada um está se comportando para retornar com as competições.

APÓS QUEBRAR REGRAS, SEMEDO, DO BARCELONA, FICA FORA DE TREINOSFlagrado em uma festa com cerca de 20 pessoas nos últimos dias, o lateral-direito do Barcelona Nelson Semedo não participou do treino da equipe, por quebrar regras de protocolo estabelecidas pela liga espanhola. A ausência nas atividades foi determinado pela La Liga em caso de descumprimento de regras.E MAIS:Dele Alli é suspenso após brincar com coronavírus e zombar de asiáticoConfira os jogos do Campeonato Espanhol nesta sexta-feiraQuando volta? Confira o cenário do futebol em cada estado do BrasilPresidente do Sevilla diz que futebol só voltará 100% quando torcedores puderem ir aos estádiosDORIA ANUNCIA PARCERIA COM CHINESES PARA TESTAGEM DE VACINASJoão Doria (PSDB), governador de São Paulo, anunciou nesta quinta-feira uma parceria do Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac para a testagem e produção de vacina contra a Covid-19, que ainda não existe. A fórmula já foi aprovada na China e deve ser testada em 9 mil voluntários. Caso os testes sejam positivos, a vacina poderá ser produzida por aqui. Segundo Doria, a estimativa é que a vacina esteja disponível pelo SUS aqui em junho de 2021.

EUROPA BARRARÁ ENTRADA DE PESSOAS VINDAS DE PAÍSES SEM CONTROLE DA PANDEMIAA Comissão Europeia informou hoje que vai barrar a entrada em países europeus de pessoas que vivem em locais onde a pandemia do novo coronavírus não esteja controlada. Dessa forma, na prática, isso significaria, neste momento, que brasileiros não poderiam entrar em países europeus, já que a pandemia não atingiu um ponto de equilíbrio. As fronteiras devem ser abertas por lá no dia 1 de julho.

CPB LANÇA PROTOCOLO DE SEGURANÇA PARA VOLTA ÀS ATIVIDADES ESPORTIVASO Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) lançou nesta quinta-feira um protocolo de retorno seguro às atividades esportivas dos atletas paralímpicos do Brasil. O documento contou com a coordenação do médico-chefe do CPB, Hésojy Gley, e apoio das áreas técnicas, enfermagem e fisioterapia.

FIA DIVULGA NOVAS DIRETRIZES PARA O COVID-19Com um documento de 74 páginas, a FIA apresentou as diretrizes para todas as categorias na nova temporada, em um mundo onde o COVID-19 ainda prevalece. Todas as informações possíveis sobre o coronavírus e como lidar com ele durante um evento de automobilismo estão cobertas.

BOTAFOGO TERÁ TÚNEL DE BIO-DESCONTAMINAÇÃO CONTRA COVID-19O Botafogo terá um trabalho intenso no combate ao novo coronavírus. De acordo com a coluna do Ancelmo Gois, em "O Globo", o clube adquiriu um túnel de bio-descontaminação no Estádio Nilton Santos projetando o retorno das atividades e das partidas no local.

APÓS EXAMES, GRÊMIO NÃO APRESENTA CASOS DE COVID-19Com quase um mês e meio de trabalho, os integrantes do departamento de futebol do Grêmio passaram por novo teste da COVID-19 e o resultado foi negativo para todos, feito que foi comemorado pela diretoria do Tricolor.No primeiro teste, funcionários haviam testado positivo e o meia-atacante Diego Souza também manifestou a presença do vírus. Por conta disso, ele se reapresentou depois dos companheiros no CT Presidente Luiz Carvalho.

ISTAMBUL MANTÉM CONFIANÇA EM SEDIAR A FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕESA cidade de Istambul foi escolhida para receber a final da Liga dos Campeões da Europa, mas a pandemia do COVID-19 pode alterar os planos. Lisboa, Frankfurt e Madrid também têm sido apontadas como possíveis destinos da decisão do principal torneio do continente. O Ministro dos Esportes da Turquia, Mehmet Kasapoglu, no entanto, está confiante de que a final da Champions será mesmo jogada em Istambul, como inicialmente previsto. Em entrevista recente, ele disse não ter dúvidas de que a capital turca receberá o torneio.