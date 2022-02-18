Corrida Poker Running Day tem inscrições abertas

Embalada pelo sucesso das cinco edições anteriores, a Poker promoverá no dia 20 de março a Poker Running Day, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. O evento visa incentivar a prática esportiva e fortalecer os laços da região.

São duas opções de corrida: a de 4km e a de 10 km, com largadas às 8h35 e 8h30, respectivamente. O preço da inscrição é o mesmo para ambas: R$ 89,00 até o dia 22 de março. Depois disso, será aberto o terceiro lote, no valor de R$ 99,00.

A concentração será às 7h. Ambas as largadas serão na Rua João Correa, que é lateral ao acesso ao estacionamento da Poker e é próxima à Av. Júlio Renner, no bairro Senai. As inscrições seguem até o dia 6 de março ou até alcançar a marca de 600 participantes. É importante destacar que as ruas do trajeto não serão fechadas. Por isso, os atletas deverão observar o fluxo de veículos e de pedestres.

A prova terá a duração de até 2h30, mas a premiação acontece às 10h. A princípio, a disputa acontecerá sob qualquer condição climática, desde que a segurança de todos os envolvidos esteja assegurada. Os corredores deverão usar os chips e números de peito fornecidos pela Organização para identificação na prova durante o evento, sob pena de desclassificação e por consequência exclusão da prova.

Kits

A entrega dos kits será realizada entre os dias 18 e 20 de março. Nos dias 18 e 19, ela acontecerá na Loja Poker, na Av. Júlio Renner, 530, das 10h às 12h, e das 14h às 17h. No dia 20, a entrega será feita a partir das 7h até 30 minutos antes da largada.

O kit contém camiseta ou baby look 100% poliamida, sacochila, medalha de participação (pós-prova) e kit de cronometragem. No ato de retirada, é necessário apresentar documento oficial com foto, além de certificado de vacinação contra a Covid-19.

Como é tradição, os grupos de corrida com mais de 20 atletas recebem um desconto de 10% que deve ser solicitado à organização antes da inscrição. A corrida também irá premiar os melhores por faixa etária, mas não haverá premiação dupla. Assim, o atleta premiado na Geral não será premiado na categoria por faixa etária.

Para maiores informações e/ou para se inscrever, clique em https://www.centraldacorrida.com.br/poker-running-day-2022