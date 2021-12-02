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Copa Mitsubishi termina com sucesso e terá novidades para 2022

Circuito de Ilhabela já tem calendário para próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 07:36

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 07:36

Terminou no último final de semana a temporada da Copa Mitsubishi - Circuito Ilhabela de Vela Oceânica realizada pelo Yacht Club de Ilhabela.
No ano foram três etapas e a última foi coroada com o retorno da regata Volta à Ilha no primeiro final de semana e novas regatas no segundo.
Algumas novidades foram implementadas na temporada e serão aperfeiçoadas para 2022. Uma delas é a criação da categoria ORC Silver, uma subdivisão da classe ORC dando a oportunidade para veleiros da classe menos modernos buscarem títulos. Outra foi o implemento, na última etapa, da franquia para os novos barcos das classes BRA-RGS e Bico de Proa, o que fez com que sete veleiros inéditos disputassem a competição.
"Com a migração para a ORC existe uma diferença grande de barcos e tripulações e visando equalizar quem não tem condição de ganhar medalha com os demais criamos a ORC Silver. Vimos o perfil da flotilha e dividimos em Silver, teremos o acesso e regresso e vamos manter pro ano que vem", disse Cuca Sodré, experiente juiz de regata e organizador da Copa Mitsubishi.
Ao longo do ano foram mais de 400 tripulantes, uma média de 150, 200 a cada uma, sendo média de 30 barcos por disputa: "Nesta etapa tivemos algo que vou manter. Cada barco novo teve inscrição gratuita visando incentivar novos veleiros. E deu certo, e apareceram sete barcos novos. Essa tentativa se mostrou ser um sucesso, não imaginava vir tantos novos veleiros," contou.
Cuca vai ampliar o incentivo para os veleiros estreantes na classe ORC e nas demais. Todo veleiro participando pela primeira vez da Copa Mitsubishi terá gratuidade na inscrição.
A temporada 2022 já está desenhada com a primeira etapa nos dois finais de semana de 12,13 e 19,20 de março, a segunda nos dias 28 e 29 de maio e 4 e 5 de junho, a terceira entre 8 e 9 e 15 e 16 de outubro e a última no último final de semana de novembro e primeiro de dezembro.
A classe Bico de Proa terá também regatas de percurso festivas para o próximo ano: "Toda etapa terá um jantar e uma festa. Nesse dia da festa será convidada a classe bico de proa a uma regata festiva de percurso, buscando novas pessoas .
Crédito: AlineBassi/BalaiodeIdeias

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