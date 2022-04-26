Copa do Mundo de bocha começa nesta quarta no Parque Olímpico

A Copa do Mundo de bocha começa nesta quarta-feira, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O torneio funciona como um evento-teste para o Mundial da modalidade, que será realizado em dezembro, também no Rio. O público pode reviver o clima dos Jogos Rio-2016 até segunda-feira, assistindo ao vivo os melhores atletas de 18 países, com jogos a partir das 9h30 da manhã. A entrada é gratuita.

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- É com muito prazer que recebemos 17 nações aqui no Brasil, especialmente na cidade do Rio de Janeiro porque estamos mais uma vez cumprindo o que foi prometido nos Jogos Rio 2016 que é utilizar o legado dos Jogos - afirma Artur Cruz, presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE).

- Estamos usando a Rio Boccia como um evento-teste para que em dezembro todos vocês sejam recebidos da melhor forma possível. Não mediremos esforços para entregar a melhor competição que a bocha paralímpica já teve - completou.

Esta etapa da Copa do Mundo de Bocha é uma das três previstas. As outras duas serão em Portugal e no Bahrein. Além da entrada gratuita para assistir ao vivo, o público poderá acompanhar a transmissão dos Jogos pelo canal da Ande, no Youtube: www.youtube.com/c/ANDEnarede

A Rio de Janeiro 2022 World Boccia Cup é realizada pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE) e pela World Boccia, conta com patrocínio da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, tem como provedor Azul Mob e Rentv, e tem o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro e Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.