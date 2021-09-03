Copa do Brasil de Fut 7 começa neste sábado; Vander Carioca participa do torneio pela primeira vez

Neste sábado, a Copa do Brasil de Fut 7 2021 terá início. A competição ocorrerá entre os dias 4 e 7 de setembro, em Florianópolis, Santa Catarina. Neste ano, o torneio será composto por 38 equipes, 32 masculinas e 6 femininas, que disputarão o título e vaga na Libertadores de 2022 da modalidade. Os jogos serão transmitidos pelo Youtube, através do canal da CF7 Brasil.O campeonato está em sua quinta edição, e conta com a participação de mais de 800 atletas, representando mais de dez estados. Vander Carioca, ex-jogado da Seleção Brasileira de Futsal, irá disputar sua primeira Copa do Brasil de Fut 7 vestindo a camisa do Joinville.