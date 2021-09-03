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Copa do Brasil de Fut 7 começa neste sábado; Vander Carioca participa do torneio pela primeira vez

Competição acontece em Florianópolis entre 4 e 7 de setembro; Vander Carioca, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futsal, estreia na Copa do Brasil Fut 7 defendendo o Joinville...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2021 às 18:14
Crédito: Lucas Santos
Neste sábado, a Copa do Brasil de Fut 7 2021 terá início. A competição ocorrerá entre os dias 4 e 7 de setembro, em Florianópolis, Santa Catarina. Neste ano, o torneio será composto por 38 equipes, 32 masculinas e 6 femininas, que disputarão o título e vaga na Libertadores de 2022 da modalidade. Os jogos serão transmitidos pelo Youtube, através do canal da CF7 Brasil.O campeonato está em sua quinta edição, e conta com a participação de mais de 800 atletas, representando mais de dez estados. Vander Carioca, ex-jogado da Seleção Brasileira de Futsal, irá disputar sua primeira Copa do Brasil de Fut 7 vestindo a camisa do Joinville.
> Confira o chaveamento da Copa do Brasil até a final - A Copa do Brasil de Fut7 já é um evento tradicional da modalidade e a edição desse ano promete ser ainda mais emocionante. Trabalhamos firme na organização e uma excelente estrutura foi montada em Florianópolis para receber as equipes. Além do Vander, contaremos com a presença de outros grandes jogadores de Fut 7, então temos certeza de que quem acompanhar as partidas de casa terá acesso a um grande espetáculo - disse o diretor técnico da CF7 Brasil, Rodolfo Groetaers.

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