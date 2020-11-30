Copa Brasil reúne a elite da vela no Rio de Janeiro

A Copa Brasil, principal evento da vela olímpica brasileira, está confirmada para ser realizada entre os dias 1º e 6 de dezembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A competição na raia da Rio 2016 contará com as classes olímpicas e pan-americanas, além das categorias da vela jovem, uma das prioridades da Confederação Brasileira de Vela (CBVela). Estão inscritos mais de 200 atletas divididos em 130 barcos. É um dos maiores números de participantes desde que a Copa Brasil de Vela foi idealizada, em 2014. As classes no calendário de regatas são: Laser Radial, Laser Standard, Nacra 17, 47, 49er e 49FX, Finn, Windfoil, 29er, 420, 4.7, Hobie Cat 16, HPE 25, RS:X, Snipe, Star, Windfoil, Bic Techno 293, Formula Kite, Dingue, J24 e Oceano. O evento reunirá grandes nomes como Jorge Zarif, campeão mundial de Finn, e a dupla de NACRA Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino. Os campeões olímpicos classificados para o Japão, como Robert Scheidt (Laser) e dupla de 49erFX Martine Grael e Kahena Kunze estão na Europa em treinamento. - As raias serão 5 dentro da Baía da Guanabara, as mesmas dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e uma fora. As raias são muito técnicas, com variações de vento e principalmente de correntes. Assim, os velejadores terão que se concentrar muito na parte tática, para tomar as decisões corretas, com rápido raciocínio e com grande poder de observação - explicou Walter Boddner, diretor técnico da CBVELA e gerente geral da Rio 2016.Programa de Vela Jovem e Programa de Alto Rendimento A competição vale como seletiva para determinar o apoio para os Sub-23 nas classes Laser Standard Masculino - Laser Radial Feminino - iQFoil Masculino e iQFoil feminino. Os resultados ajudarão a selecionar quem vai disputar as vagas na Semana Olímpica de Vela em Miami, em janeiro 2021 que classificaram ao Brasil para os 1º Jogos pan-americanos junior de Cali 2021, que serão em setembro. A Copa Brasil também é seletiva para determinar a equipe Brasileira Sub-19 nos 1º Jogos sul-americanos da juventude Rosario 2021, sem data definida a ser disputado em data a ser definida. Outro ponto em jogo na Copa Brasil de Vela é que o evento será avaliador de equipes e atletas por parte do Programa de Alto Rendimento - PAR. O evento também é uma oportunidade para os velejadores da nova geração, que vão trocar experiência com atletas mais experientes. - Nossa equipe técnica estará presente na água para dar total suporte aos atletas. Realizar uma competição de alto nível, seguindo sempre todas as medidas de segurança das autoridades competentes, sem dúvida faz com que a Copa Brasil de Vela tenha uma importância adicional - disse Marco Aurélio de Sá Ribeiro, Presidente da CBVela.Equipe Brasileira de Vela 2020 470 Masculino: Henrique Haddad | Bruno Betlhem ICRJ / RJ