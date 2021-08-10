Copa Brasil de Vela de Praia promove evento visando os Jogos de Paris

Crédito: Fred Hoffmann

A primeira edição da Copa Brasil de Vela de Praia será realizada em Fortaleza (CE) entre os dias 17 e 22 de agosto e reunirá as novas classes olímpicas para o programa de Paris 2024 como IQFoil e Kite, além da Laser, que soma cinco medalhas na história dos Jogos para o país.

A competição terá outras categorias em disputa como Laser Standart e Radial (masculino e feminino), Laser 4.7 (masculino e feminino), Hobie Cat 16 e Dingue. Mais de 80 atletas devem participar do evento no Iate Clube de Fortaleza, que também será válido como seletiva para o Mundial da Juventude de Omã no fim de 2021 para os kites.

- A Copa Brasil é mais um passo importante no desenvolvimento da vela nacional. Primeiro que leva nosso esporte para a comunidade, para o povo, na praia, aumentando a visibilidade e a integração com o local, com os moradores, com a população, com os turistas, vai ser um grande avanço para a gente - disse Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela.

Para os Jogos de Paris 2024, a World Sailing – entidade que comanda a modalidade no mundo – fez algumas mudanças significativas. As classes Laser Standart, Laser Radial, 49erFx, 49er e Nacra 17 permanecem no programa olímpico. Já as categorias Finn, RS:X masculina e feminina e 470 masculina e feminina dão adeus, sendo substituídas por Kite, IQFoils e 470 mista.

- O outro ponto é que as novas modalidades olímpicas introduzidas como Kitesurf e IQfoil são esportes de praia, a tendência é aproximar a vela do público e com isso trazer essas modalidades de praia para a vela.

- Assim como o surfe, um esporte popular, o kite e o IQfoil também seguem essa mesma tendência. É mais um passo importante na preparação para Paris 2024 - completou Marco Aurélio de Sá Ribeiro.