Copa Brasil de Vela de Praia entra em reta final no Ceará

A primeira Copa Brasil de Vela de Praia entra na fase decisiva neste fim de semana, em Fortaleza. Com a promessa de ventos médios a fortes, serão definidos os campeões das sete classes, entre elas as olímpicas Laser e Kite, em disputa. Até a última sexta, foram realizadas cinco regatas para as Classes Fórmula Kite e Dingue; e seis regatas para as Classes Laser e Hobie Cat. Neste sábado, continuam as regatas para todas as classes. A previsão de vento continua entre 15 e 24 nós.
Nas classes Dingue e Hobie Cat 16, os velejadores da casa estão dominando o evento. Na Dingue, Adailton Rodrigues e Gabriel Bezerra lideram com folga. Já na Hobie Cat, Beto Bezerra e Sculi Ribeiro, também de Fortaleza, estão liderando, ganhando todas as regatas.
Na Classe Laser 4.7, Antônio Roma da Fonte de Pernambuco, do Cabanga Iate Clube, lidera a flotilha no masculino e, no feminino, a liderança está com Valentina Cunha, do Yacht Clube da Bahia. Na Classe Laser Radial, Bruno Greve, do Yacht Clube da Bahia, está liderando com Tiago Monteiro, de Pernambuco, em segundo.
Na classe Laser Standard, com participantes apenas de Fortaleza, Phiplipe Notingham, do Iate CLube de Fortaleza, lidera com folga. Finalmente na Classe Kite, que foi dividida entre as categorias Fórmula Kite, a Classe Olímpica e o Kite Foil Tubular, Ricardo Brito, do Maranhão, da OKP, lidera após cinco regatas disputadas.
Na categoria sub-19, que classifica para o Mundial da Juventude, a liderança está com Rodrigo Morais de Ilhabela/SP, da BL3. No Kite Tubular, Rafael Tafuri, também de Ilhabela (SP), da BL3, dominou as regatas de hoje e está na frente no masculino, enquanto Milena Lima, do Ceará, está na frente.