Copa Brasil de Vela 2021 é confirmada para outubro em Ilhabela

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A Confederação Brasileira de Vela (CBVela) confirmou a realização da IX Copa Brasil de Vela entre os dias 11 e 17 de outubro, em Ilhabela (SP). A competição será sediada na Escola de Vela Lars Grael e ocorre paralelamente a VII Copa Brasil de Vela Jovem, também nas mesmas datas.

Os campeonatos são organizados pela CBVela em parceria com a Prefeitura de Ilhabela, a Escola de Vela Lars Grael e a Federação de Vela do Estado de São Paulo e têm o Bradesco como principal apoiador.

Passado o ciclo das Olimpíadas de Tóquio 2020, maior do que o normal devido à pandemia, a competição mais importante da vela brasileira de barcos monotipos volta mais uma vez a Ilhabela, a capital da vela no país.

- É um ótimo local para a prática da vela, com muitos bons ventos, ótimas raias e estrutura muito boa na Escola Lars Grael. Aguardamos uma ótima participação dos velejadores, iniciando esse ciclo de Paris que será mais curto, somente com três anos. Acreditamos que vamos ter uma Copa bem interessante, tanto em termos de participação como em novos nomes surgindo na vela - avalia Walter Böddener, gerente de eventos da CBVela.

- A gente tem a esperança de ter muitos velejadores jovens competindo tanto nas classes jovens quanto nas classes olímpicas, onde já está havendo um movimento de renovação - completa.

A Copa Brasil de Vela terá a disputa nas classes Olímpicas (2024), Pan-Americanas (2023) e nas classes convidadas: 4.7, Finn, Dingue, Star e Hobie Cat. Já a Copa Brasil De Vela Jovem contará com a participação das classes confirmadas no Mundial da Juventude 2021: Bic Techno 293+, Laser Radial, 420 Aberto e Fem, 29er e HC 16 com Balão.

Para todas as classes convidadas o evento consistirá em uma série única com um número programado de regatas por classe. As classes Olímpicas, Panamericanas e Jovem têm 11 regatas programadas. Formula Kite, iQFOiL, 49er, 49er FX e 29er com 15 regatas programadas. E finalmente Dingue, Hobie Cat e Star 16, com 8 regatas programadas. Os percursos serão no formato barla-sota, trapezoidal, triângulo e slalom.

As inscrições para a IX Copa Brasil de Vela estão abertas no link abaixo, disponibilizado pela organização do evento. Após o pagamento das taxas, a confirmação de inscrição deve ser feita na Secretaria no local do evento entre os dias 10 e 13 de outubro.

A Copa Brasil de Vela é uma competição organizada pela CBVela que foi disputada pela primeira vez em 2013. Ela foi criada pensando na preparação de velejadores para o ciclo olímpico dos Jogos do Rio 2016. Com grande adesão de atletas, inclusive velejadores estrangeiros, a competição se firmou e hoje é a mais importante da vela brasileira de barcos monotipos.