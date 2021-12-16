Copa América de futsal será no Parque Olímpico. Sorteio de grupos tem data marcada

A CONMEBOL já definiu o palco da Copa América Futsal de 2022. A Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, receberá o torneio, no qual a Seleção Brasileira tentará manter a hegemonia, em busca da 11ª taça. O sorteio das chaves acontece na segunda-feira, às 14h30 (de Brasília). O Facebook da entidade sul-americana transmitirá ao vivo.A competição acontecerá em duas etapas: fase de grupos e fase final (disputas de 9º, 7º e 5º lugares, semifinal, disputa de 3º e final). Todas serão disputadas em uma única rodada de partidas.
Serão dez equipes no torneio: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Na primeira fase, as seleções serão divididas em dois grupos de cinco equipes cada.
Por ser sede, o Brasil será cabeça de chave do Grupo A, enquanto a Argentina encabeça o Grupo B. O posto seria do atual vencedor da competição, mas como no caso é o próprio Brasil, automaticamente o atual vice-campeão assume a vaga.
Sob o comando de Marquinhos Xavier, a Seleção está em Sorocaba (SP), onde realiza om período de treinamentos com o grupo visando a Copa América.Veja a lista de convocados:
GoleirosWillian (Joinville)Françoar (Minas)
FixosMarlon (Palma - Espanha)Léo Santana (El Pozo - Espanha)Allan (Atlântico)João Victor (Corinthians)
AlasMarcênio (Barcelona - Espanha)Matheus (Barcelona - Espanha)Tatinho (Corinthians)Pito (Barcelona - Espanha)Arthur (Benfica - Portugal)
PivôsFerrão (Barcelona - Espanha)Rocha (Carlos Barbosa)Rafael Santos (El Pozo - Espanha)