Copa América de futsal: Brasil bate o Uruguai, fecha fase de grupos só com vitória e pega Argentina na semifinal

Depois de bater a Colômbia na última quarta-feira na Copa América de futsal, o Brasil voltou a entrar em quadra nesta quinta e venceu o Uruguai por 2 a 0, na Arena SND, em Assunção. Pito marcou os dois gols brasileiros na capital do Paraguai.

Com o resultado, o time de Marquinhos Xavier terminou a fase de grupos da competição com quatro jogos e quatro vitórias, com 100% de aproveitamento no Grupo A da competição.

Na semifinal do torneio, a Seleção Brasileira irá encarar a Argentina, que ficou em segundo no Grupo B. O duelo acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília). Na outra chave, o Paraguai enfrenta a Colômbia, também no sábado, às 15h30 (de Brasília).

Campeão da última edição Copa América, em 2017, a Seleção Brasileira busca sua 11ª conquista da competição sul-americana. O Brasil é o maior vencedor do torneio, que está em sua 13ª edição. A Argentina venceu em duas oportunidades.