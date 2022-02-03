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Copa América de futsal: Brasil bate o Uruguai, fecha fase de grupos só com vitória e pega Argentina na semifinal

Time de Marquinhos Xavier vai em busca do 11º título na competição continental e terá compromisso contra os atuais vice-campeões mundiais da modalidade...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 20:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 20:41
Depois de bater a Colômbia na última quarta-feira na Copa América de futsal, o Brasil voltou a entrar em quadra nesta quinta e venceu o Uruguai por 2 a 0, na Arena SND, em Assunção. Pito marcou os dois gols brasileiros na capital do Paraguai.
Com o resultado, o time de Marquinhos Xavier terminou a fase de grupos da competição com quatro jogos e quatro vitórias, com 100% de aproveitamento no Grupo A da competição.
Na semifinal do torneio, a Seleção Brasileira irá encarar a Argentina, que ficou em segundo no Grupo B. O duelo acontece no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília). Na outra chave, o Paraguai enfrenta a Colômbia, também no sábado, às 15h30 (de Brasília).
Campeão da última edição Copa América, em 2017, a Seleção Brasileira busca sua 11ª conquista da competição sul-americana. O Brasil é o maior vencedor do torneio, que está em sua 13ª edição. A Argentina venceu em duas oportunidades.
Crédito: Camisa10daSeleçãodefutsal,PitofoiograndedestaquenavitóriasobreoUruguai(Foto:ThaisMagalhães/CBF

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